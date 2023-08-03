705噸漁船撞壞1漁船+2遊艇　損失破百萬...協調會一句話爆怒火

記者林東良／台南報導

台南安平漁港因杜蘇芮颱風，7月29日凌晨發生一艘705噸遠洋漁船，疑因強風把纜繩吹斷，導致船身大轉彎，撞到停在港邊2艘遊艇和1艘漁船造成船損，台南市政府3日召開協調會，肇事豐國漁業公司委任鄭鈞瑋律師出面與受損船主協調，雙方各執一詞，後續可能請第三方鑑定釐清肇責才能進一步處理。

▲颱風造成安平漁港遠洋漁船撞損1漁船和2遊艇，台南市政府召開協調會，後續可能請第三方鑑定釐清肇責。（圖／記者林東良翻攝，下同）





據了解，7月29日凌晨1時左右，肇事的705噸「豐國636號」遠洋漁船，與另一艘「華堃168號」並排停靠在台南安平的國際遊艇碼頭邊，但船尾的纜繩疑在颱風風雨中斷裂，造成船隻180度漂流，擦撞到停泊在遊艇碼頭邊的帆船、遊艇和漁船，初估可能造成上百萬的損失。船隻調頭之後，船首也頂到原本停靠在旁邊的「華堃168號」，造成船首破損。現場船員們冒著強風大雨，忙著搶救固定纜繩，徹夜未眠。

台南市政府3日召開協調會損害賠償協調會，肇事「豐國636號」遠洋漁船豐國漁業公司委任鄭鈞瑋律師出面與受損船主協調，鄭鈞瑋律師在聽取相關受損船主的意見後指出，對於直接碰撞造成損害的2艘船，已安排船東去維修，但對於其中1艘30呎船艇玻璃纖維船殼有損壞及船身內部有漏水、船隻船板有損壞部分表示有疑義，所以對有爭議部分，他會把船主相關意見帶回去與委託人討論，可能要委請公正第三方鑑定釐清肇責才能進一步處理。

▲1艘30呎船艇吳姓船主表示，希望對方負起責任賠償損失。

其中1艘30呎船艇吳姓船主表示，當晚為了搶救，他們冒強風大雨，去安置「碰墊」以減輕碰撞的損害，此外，還協助拉新纜繩上肇事漁船去綁纜樁，讓漁船不要亂漂移撞擊他船，而且還設法將他的船後移5公尺，整個過程是大工程，他們好多人都在協助搶救，但對方律師卻在協巷調會上說，纜繩有可能是人為割斷，這實在令他難以接受，他與對方又沒有仇怨，會做這樣的事，他不知對方為何會這樣說，是想在卸責嗎？還說他船隻沒有明顯撞擊痕跡，豐國公司老董來視察時，還表示因颱風無風無雨，所以沒特別派員來加固纜繩，如今又說這種話，他希望對方負起責任賠償損失。

▲豐國漁業公司委任鄭鈞瑋律師說，他會把船主相關意見帶回去與委託人討論，有爭議部分可能要委請公正第三方鑑定釐清肇責才能進一步處理。

據了解，遠洋漁船都是高雄籍，因為高雄前鎮漁港正在重建，而暫時移到安平港深水碼頭停泊，沒想到因此波及到隔壁的遊艇碼頭。