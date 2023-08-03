玉山國家公園扮推手　塔塔加青年科學營8／9起連3天登場

▲玉山國家公園是國人的戶外大教室，亦是野生動物們快樂的家。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處持續推動建置科研基地（RLC），並將於8月9日至11日在塔塔加的玉山林道、鹿林山及麟趾山周邊區域，辦理「2023玉山國家公園科學營野生動物調查科學方法與實作」活動，為期3天2夜，主要參與對象為10至12年級（高中職專科）的青少年。

玉管處指出，玉山園區幅員廣大且擁有豐富的自然生態與人文資源，該處長期致力於各項保育經營管理之相關研究工作；近年來為推廣園區科研成果及擴大參與對象，規劃以塔塔加地區為科研基地（RLC）推動計畫之場域，並與鄰近學校合作，讓台灣學生都能有機會到國家公園探究與實作。

▲學員在科學探究與實作課程中，於野生動物出沒點架設紅外線自動照相機觀察其行為。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處說明，這次青年科學營活動將科學研究結合正規學校教育，落實12年國教重視的「核心素養」與各領域關係的脈絡，讓學習走入真實的自然環境：參與學生可學習正確野生動物科學調查方法，收集樣本、進行觀察並使用科學儀器和量測工具分析數據，培養團隊合作能力、科學探究精神，並提升野生動物保育觀念和環境識覺，同時引起對國家公園野生動物生態調查的興趣，期待培育出具科學思考與實踐能力的國家公園未來科學研究人才。

玉管處指出，玉山科研基地計畫為現在進行式，明年度更將塔塔加RLC經驗延伸場域到南部園區的高雄市桃源區、東部園區的花蓮縣南安及瓦拉米步道，辦理原住民文化及黑熊體驗營等，今年暑假無法參加的學子們可期待明年的活動，並踴躍報名參加。