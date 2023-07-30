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陸女大生錄取名校研究所嗨爆！一覺醒來大悲劇：想吃狗肉了

▲▼女學生錄取了江南大學研究所，結果錄取通知被狗撕爛。（圖／翻攝微博）

▲女學生錄取了江南大學研究所，結果錄取通知被狗撕爛。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

收到學校錄取通知千萬不要亂放，否則可能樂極生悲！大陸一名女學生透過不斷努力，成功考取了名校江南大學的研究所，收到通知書以後還向朋友炫耀了一番，沒想到午睡起床樂極生悲，通知書成了碎片，讓她崩潰直喊「想吃狗肉的心都有了」，離奇的事件引發討論，也逗樂了一票大陸網友。

這名女學生日前收到了江南大學的研究所錄取通知，興奮地透過社群軟體分享通知書、信件的外觀，讓朋友們感到十分驚訝，同時也送上了祝福。

▲▼女學生錄取了江南大學研究所，結果錄取通知被狗撕爛。（圖／翻攝微博）

▲▼看到碎了一地的紙片，女大生的心也碎了。（圖／翻攝微博）

▲▼女學生錄取了江南大學研究所，結果錄取通知被狗撕爛。（圖／翻攝微博）

沒想到開心還沒多久，女學生跑去午休，一覺醒來發現通知書消失，已經成了碎片，兇手竟是父親的寶貝愛犬，讓她連「想吃狗肉的心都有了」，可見心情大受影響。

女學生也因此上網跪求，希望有好心人能夠拍江南大學研究生的入學須知給她，否則可能無法入學。從照片畫面可以看見，女學生家中地板有一團破碎的紙張，其中紅色外觀的紙商可以看見「江南大學研究生錄取通知書」等字樣，如今卻變成了一團垃圾，顯見這種事不是人幹得出來的。

消息在大陸網路上引發討論，不少網友留言調侃，「上午我考上了，下午狗烤上了」、「學校的責任，政見沒有設計成防狗咬」、「原件報名的話會需要，沒有的話報名不了」、「雖然很可憐，但是太好笑了」、「準備食材如下：狗肉5斤、大蒜2瓣、小米辣椒10條、生抽半碗、蠔油2湯匙、八角3個、桂皮2塊、生薑1塊、冰水一盆，以上為前置作業。」

 

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