杜蘇芮來襲！玉山園區全面禁止入園　40隊143山友急撤下山

▲▼杜蘇瑞颱風逼近，玉山國家公園全面禁止入園，排雲山莊山友也緊急撤退下山。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

杜蘇芮颱風暴風圈逐漸接觸台灣陸地，玉山國家公園於24日發布公告，全面禁止入園活動，原已進入園區活動的40隊、143名山友獲通知後連日陸續下山，僅有1隊9人滯留於新康橫斷路線，也預計今天從南安登山口離開園區。

杜蘇芮颱風於25日下午2時30分發布陸上警報，玉山國家公園管理處指出，過去都在發布陸上颱風警報後，才公告禁止入園，但有鑑於近日午後雷陣雨頻頻造成山林步道土石坍方，經內政部營建署指示已提早自7月24日下午4時起，全面禁止入園活動。

玉管處表示，前天下午4時公告禁止入園後，經清查當時有40隊、143人仍滯留山區，至昨天逐一聯絡通知後皆已陸續下山；唯一於新康橫斷路線滯留的9人登山隊，昨晚先前往瓦拉米山屋避難，今天將從南安登山口離開園區。

玉管處提醒，玉山園區內主要道路平時就有阻斷或塌坍方情形，颱風來襲更添風險，尚未進入園區的山友在颱風期間切勿上山，以免發生危險；在公告全面禁止入園後，原已核發之入園許可證於該期間失效，欲再進入本區時須重新申請；颱風警報解除後，視災害復原情形，另公告恢復入園活動日期。