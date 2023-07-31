小學生拿椅子要砸人！老師「阻擋回推」孩子摔倒　被判緩刑

▲學校課桌椅示意圖，與本文無關。（圖／pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

南投縣某國小的汪姓男老師，因被男同學作勢砸椅子時回推，導致對方受傷，被家長提告。對此，南投地院依過失傷害處新台幣2萬元罰金，緩刑2年，並應向國庫支付3萬元，全案可上訴。

判決書指出，汪姓老師2021年12月9日上國小自然課時，班上一名男學生不遵守上課秩序，並手持椅子最作勢要丟汪師。汪師以手阻擋後，本應注意卻用力過猛回推，導致學生摔倒後左側小腿挫傷、左側膝部挫傷，進而被學生的母親提告。

汪師辯稱，他沒有拿椅子丟學生，是學生上課時實驗器材亂丟，影響了上課秩序，他告知學生不要搗蛋，對方卻說「要給你好看」，接著就拿椅子作勢要打人。此外，汪男也提出之前汽車被該名學生破壞、被施暴攻擊的照片等作為證據。

法官認為，汪男從事國小教職工作，本應小心處理學童行為，竟然一時疏未注意，用力過猛回推椅子，不慎造成被害人受有傷害，是有不該，兼衡其一時失慮、致罹刑典，犯後坦承犯行、深具悔意，雖有意願賠償、但迄未能達成和解。

法官表示，考量汪男碩士畢業並擔任教職，家庭經濟狀況勉強，依過失傷害處新台幣2萬元罰金，緩刑2年，並應向國庫支付3萬元，全案可上訴。