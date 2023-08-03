馬祖海灘「颱風雪」！大量保麗龍堆沙灘飄惡臭　在地人指禍首是他

▲馬祖海灘聚大量保麗龍，居民無奈嘆如颱風雪。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

文／中央社

馬祖居民無奈地表示，受颱風影響，近日海灘再度出現大量從中國飄來的保麗龍，宛如飄起「颱風雪」。連江縣府說，颱風杜蘇芮重創中國大陸，導致保麗龍等物隨海流飄到馬祖。

馬祖居民周治孝在社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁「馬祖有個周小馬 追淚人」貼出北竿1處海灘布滿保麗龍的照片，畫面相當驚人。他表示，颱風不可怕，最可怕的是大潮水來後都會有大量保麗龍飄進來，遠看還以為馬祖有「颱風雪」，海灘也飄出濃濃臭味。

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周治孝告訴中央社記者，只要遇到颱風天或大潮水，馬祖各島基本上都會出現從中國大陸飄來的保麗龍，「已經持續10到20年」，且這次還不是最嚴重的。先前大浪來襲，保麗龍還會隨浪高與大風掉到馬路與機場跑道，非常誇張。

周治孝無奈地說，馬祖風景、歷史與人文都很漂亮，但每逢颱風就會卡一堆保麗龍，如果飄來的是能回收賺錢的，也許還會有人自主淨灘，但保麗龍不僅堆聚會有臭味，還易破碎，「整個沙灘跟下雪一樣」，連海面上也看得見，真的很希望可以終結這種情況。

連江縣長王忠銘說，這些保麗龍確實都是自中國大陸過來，因對岸過去都用保麗龍當作養殖用浮標，結果經海浪撞擊產生碎屑，就會隨海潮或風向飄到馬祖，「例如吹北風時保麗龍會堆積在復興村，吹南風飄到仁愛村，真的不勝其擾」。

王忠銘表示，為此，他們先前到中國大陸洽談環保議題時，就有提出希望對岸漁民改用塑膠浮球。後來前往查看，確實有淘汰保麗龍浮標，但因對岸養殖戶實在太多，改善速度仍不夠快。

連江縣府環境資源局長陳忠義說，這次情形相對嚴重是因為颱風杜蘇芮重創中國大陸，也許因翻船或風雨沖刷岸際設施，導致大量保麗龍等物隨海流飄到馬祖。

陳忠義表示，馬祖1年約要處理近30噸保麗龍，絕大多數都是堆積在海灘上的部分。今年7月底起已請廠商以冷壓機壓縮保麗龍，將送到台灣後再製成其他商品。