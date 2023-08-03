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王世堅讚「財政紀律管控有進步」　游淑慧嗆：假象！舉債已逾2兆

▲▼王世堅、游淑慧。（合成圖／記者李毓康攝）

▲王世堅、游淑慧。（合成圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對審計部日前公布前瞻計畫第3期特別預算審核報告，台北市議員王世堅稱蔡英文執政7年2個月，國家債務僅增加4350億元，是民進黨政府對於財政紀律之管控，有長足進步。對此，國民黨台北市議員游淑慧3日表示，民進黨政府執政這7年，總計提出14次特別預算案，將應該被編列在中央政府總預算的開支，用特別預算的方式舉債支應，呈現還債6700億元、債務僅增加4400億元的假象，實際上特別預算舉債已經超過2兆。

游淑慧今日在臉書發文開嗆，台北市議員王世堅稱蔡英文執政7年2個月，國家債務僅增加4350億元，是民進黨政府對於財政紀律的管控，有長足進步。但她認為，這正是民進黨政府愚弄百姓的作帳。

她指出，事實上，民進黨政府執政這7年，總計提出14次特別預算案，將應該被編列在中央政府總預算的開支，用特別預算的方式舉債支應。結果，中央政府歲出歲入，呈現還債6700億元、債務僅增加4400億元的假象，特別預算舉債卻已經超過2兆。

游淑慧痛批王世堅，再次將民進黨政府連年超徵稅收，說成是經濟亮眼；然而，綠委高嘉瑜先前就講過，連年超徵是「行政失靈」，結果被民進黨圍攻，當時王世堅還聲援高嘉瑜說「高嘉瑜說的和做的都是對的」、「成天拿黨紀要處分別人的人，都是想幹壞事的傢伙」，結果現在卻轉彎了，跟那些想幹壞事的傢伙，一鼻孔出氣？直言「道德勇氣不如高嘉瑜一個女生。」

至於王世堅稱「特別預算哪一筆不是花在刀口上？哪一條不是迫切需要？哪一條是爛帳？」游淑慧表示，「新冠紓困」人命關天暫且不論，但新式戰機與國防戰力提升這兩筆大可編在正常總預算，是民進黨政府情勒全民，中共要犯台了趕快買，結果幾千億元買的戰機、飛彈與戰車，至今全沒到貨，連催貨都不行，更別說「前瞻基礎建設」預算，前些日子看到民進黨立委林俊憲還洋洋得意說蓋了好多停車場，質疑「為何蓋停車場不用市政預算？卻需要編列特別預算？難道是要債留子孫？」

另對王世堅說「若有人謀不臧就去向檢調舉發」，游淑慧質疑，王世堅何必揣著明白裝糊塗，故意混淆政治責任與司法刑責的概念？她質疑，如今民進黨發動「圍魏救趙」，狂轟台北市第一果菜市場花了150億元改建，但當年財建委員會中，10席議員有8席是民進黨同志，還用這筆預算威脅前台北市長柯文哲，她要求王世堅出來說幾句公道話。

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王世堅游淑慧前瞻計畫蔡英文

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