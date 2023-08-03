蔡英文視察災變中心送咖啡　叮嚀國人「要做3件事、5件事不要做」

▲▼卡努颱風進逼台灣，總統蔡英文在行政院長陳建仁、災害應變指揮官林右昌的陪同下視察中央災害應變中心，聽取各級機關的防颱報告，為嘉勉工作同仁的辛勞，總統還特地準備星巴克咖啡給大家喝。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者陶本和／新北報導

卡努颱風來襲，台北市、新北市及基隆市宣布3日停班停課，總統蔡英文一早也前往中央災害應變中心視察，並準備星巴克的咖啡，給守在災變中心的各單位防救災人員。蔡英文也藉此機會向國人表示，要留意氣象局資訊加強戒備、要疏通排水溝，也要固定好廣告物件，並且叮嚀大家，危險場所如河床、登山、溯溪、戲水、釣魚等都不要去。

中度颱風「卡努」逼近，暴風圈將於今日中午後觸陸，預計今夜到明晨颱風離台灣最近，今大台北降雨範圍廣、時間也較長，尤其北海岸雨勢最猛，另各地風力也較為強勁，至於明天風雨是否仍達颱風假標準，氣象局指出，明早是台灣脫離颱風影響的過程，風力仍強但會逐漸轉小

對此，蔡英文今天一早也前往中央災害應變中心視察，特別準備星巴克咖啡，給守在災變中心各單位的防救災人員。蔡英文表示，要感謝大家從上禮拜颱風時，就已經開始持續落實跟掌握颱風動向，根據中央氣象局資料，今明兩天對台灣影響最明顯，雖然颱風位置靠近北部，但伴隨西南風，對中南部也會帶來影響。

蔡英文表示，剛好碰到年度大潮期間，沿海低漥地區要嚴防海水倒灌跟積淹水；而有部分縣市停班停課，他也要提醒其他縣市的國人，務必留意氣象局資訊加強戒備，包括疏通排水溝避免淤積，固定好廣告物件維護安全。

此外，蔡英文叮嚀，適逢暑假期間，拜託大家颱風天避免外出，危險場所如河床、登山、溯溪、戲水、釣魚等都不要去。她向在場災變中心防救災人員表示，這幾天各單位都啟動應變工作，院長陳建仁也已經做了裁示，中央各部會嚴陣以待，會跟地方保持聯繫，了解地方需求。

最後，蔡英文感謝全國各地投入防救災人員，她表示，大家的一份用心都是民眾的一份安心，並叮嚀供水、供電、消防、工程人員與國軍弟兄姊妹，務必要注意自己的安全。