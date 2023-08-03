卡努颱風襲來！陳建仁提醒：減少非必要外出、避免到海邊山區

▲卡努颱風進逼台灣，總統蔡英文在行政院長陳建仁、災害應變指揮官林右昌的陪同下視察中央災害應變中心。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

卡努颱風挾豐沛雨量襲擊北台灣，首當其衝的台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣等北部縣市3日停班停課。行政院長陳建仁上午陪同總統燦英文視察中央災害應變中心，會後裁示時做出5點提醒，呼籲民眾減少非必要外出、避免前往海邊或山區活動；另外，由於中南部縣市的應變中心僅三級開設，他也提醒要視需要積極提升應變層級，並且落實疏散收容作業。

陳建仁表示，今天開始是卡努影響台灣最大的階段，環流也已經影響到北部的路第，中南部山區會有豪雨，北部還有東北部會有強陣風，所以以下幾點工作重點請各功能小組加強辦理。

陳建仁說，中央災害應變中心開設到現在，已經召開4次工作會報，相關裁示項目大家都有認真執行。在這裡再強調一次，第一，就是要加強包括排水系統的設施整備；第二，是劃定警戒區域的進行管制；第三，呼籲民眾避免前往海邊或山區活動；第四，注意長浪，勸離民眾在海邊觀浪；第五，啟動交通管制的警戒，還有監控孤島地區民眾安全。

「在颱風期間還有颱風之後，我們要防範南部地區登革熱疫情的擴散，請各功能分組要偕同地方政府落實執行。」陳建仁說，今天因為台北市、新北市、基隆市和宜蘭縣都停班停課，要請新聞發布組利用多元管道，加強宣導，呼籲民眾減少不必要外出，並且千萬不要到山區河川或海邊從事戶外活動。

陳建仁也提醒，依據氣象情資顯示，今天開始中南部山區雨量會大量增加，請農民漁牧組持續監控各地降雨情況，加強整備防範土石流有坡地災害的發生。

另外，中南部很多縣市都只是三級開設，請幕僚、參謀組要通報中南部縣市政府要視需要積極提升應變層級，並且落實疏散收容作業。

最後，陳建仁說，從上星期的杜蘇芮颱風到本周的卡努颱風，感謝各功能分組連日來積極整備，各單位也加強防災工作，在這裡要請各單位轉達所屬第一線的救災還有搶救人員一定要注意自身安全。