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卡努發威！中部山區預估雨量上修600mm　全台停電破萬戶

▲▼卡努颱風，中央災害應變中心。（圖／中央災害應變中心）

▲卡努颱風接近，北部、中部山區開始出現雨勢。（圖／中央災害應變中心）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

依據中央氣象局情資研判，今(3)日是卡努颱風影響台灣最大的階段，環流已影響北部陸地，中南部山區也會降下豪雨，北部及東北部有強陣風。氣象局預估，除了北部須嚴防強風豪雨外，中部山區預估2日至4日的總降雨量也上修至600毫米，北部及南部山區則預估將有500毫米降雨。

總統蔡英文於今(3)日前往中央災害應變中心，視導第5次工作會報暨情資研判會議。蔡總統指出這禮拜緊接而來的卡努颱風，結構扎實且帶來豐沛水氣，請全力做好應變工作。根據氣象局資料，卡努颱風於今明兩天，對台影響最為明顯，雖颱風位置靠近北部，伴隨的西南風，也會對中南部帶來影響。此外，適逢年度大潮，沿海低窪地區，要留意海水倒灌以及積淹水。今天已有部分縣市停班停課，其他縣市民眾，留意氣象局的資訊，加強戒備。包括疏通排水溝避免淤積，以及固定好廣告招牌等懸掛物件，維護安全。

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▲▼卡努颱風，中央災害應變中心。（圖／中央災害應變中心）

▲卡努颱風截至今中午停電戶數統計。（圖／台灣電力公司）

截至今(3日)中午12時，台電統計全台因卡努颱風而曾停電總戶數達1萬3577戶，目前已修復1萬2194戶，仍有1383戶停電待修；其中新北市曾停電8448戶、基隆市2839戶、宜蘭縣2227戶、台北市63戶。

因應卡努颱風，已停止受理入山(入園)管制申請，執行入山(入園)管制聯繫作業計有高雄市、南投縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣等7個警察局及營建署雪霸、太魯閣、玉山3座國家公園，申請於警戒期間進入山地管制區及國家公園民眾計1082件、3893人，其中勸阻入山803件、3213人，入山已連絡上277件、675人，入山未聯絡上0件、0人。

▲▼卡努颱風，中央災害應變中心。（圖／中央災害應變中心）

▲入山(入園)管制聯繫作業統計。（圖／中央災害應變中心）

▲▼卡努颱風，中央災害應變中心。（圖／中央災害應變中心）

▲中部山區總雨量預估達600毫米。（圖／中央災害應變中心）

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