請完特休才放颱風假　他驚「還能抽單嗎」？律師給答案了

▲卡努來勢洶洶。（圖／記者屠惠剛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

卡努颱風來襲，今（3）日北北基宜4縣市停班停課。但有網友哀號，早在上個月底就已經請好特休，沒想到現在卻強碰颱風假，不知道是不是浪費了一個假期，「還可以抽單嗎？」對此眾人看法不一，律師則解答，關於這方面沒有特別規定，勞資雙方需要自行協商。

原PO在PTT發文表示，自己上個月底已經先排好3日要休假，特休單也已經送出去。沒想到現在剛好碰到卡努颱風，所處地區風雨達放假標準，已經宣布放颱風假，讓他後悔不已，好奇「特休請了，遇到颱風假可以抽單嗎？還是已經賀成交了？」

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文章曝光後掀起討論，有些人指出「正常的公司不是都會直接銷掉」、「什麼垃圾公司不能抽」、「可以啊，問廢話」，但也有網友表示「那肯定不行啊」、「deadline早就過了」；也有人悲嘆「例假遇到颱風天才衰」、「輪休比較可憐，等於沒休到」。

不過特休碰到颱風假，到底能不能銷掉呢？據《104職場力》報導，蘇宏文律師指出，雇主除了有企業經營上的急迫需求外，應對勞工排定的特別休假日給予尊重，但若是特休碰上颱風假，這方面沒有明文規定是否得以銷假，因此需要勞資雙方自行協商，或是依照雇主工作規則或相關管理辦法而定。