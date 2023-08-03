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最新風雨預測！今晚防暴雨「大豪雨警戒區曝」　最快明晨解除陸警

▲▼天氣 卡努颱風近逼 北台灣強陣風 遊客寸步難行。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今日北台灣風力強勁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風「卡努」移動速度緩慢，暴風圈可能要等到今晚才會觸陸，今夜到明晨是離台灣最近的時段，中央氣象局有機會在明晨解除陸上警報。今日越晚北台灣風雨會越明顯，另中南部因西南風影響，降雨可能更劇烈，山區還會出現大豪雨等級的雨勢。

氣象局預報員徐仲毅表示，颱風卡努移動速度緩慢，目前正在海上滯留打轉，並緩慢地往台灣東北方近海，卡努暴風圈可能要拖到今日晚上或深夜才會碰觸到台灣陸地，今夜到明晨卡努離台灣最靠近，明天起往東北方緩慢迴轉離開，氣象局有機會在明晨解除陸警。

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▲▼颱風卡努。（圖／氣象局）

▲▼颱風卡努移動速度緩慢，可能要等到今晚暴風圈才會觸陸。（圖／氣象局）

▲▼颱風卡努。（圖／氣象局）

今日北台灣受颱風環流影響，降雨區域比較廣，基隆北海岸雨勢最明顯，而中南部降雨則是以山區為主。今日午後北部降雨持續，山區可能出現大雨，苗栗以南的山區也有局部大雨或豪雨。今晚西南風增強，中南部雨勢增加，可能出現局部大豪雨。

今日颱風逐漸靠近，風力會繼續增強，桃園以北、宜蘭、恆春半島有九到十級強陣風，基隆北海岸有十一級強陣風、蘭嶼綠島有十二級強陣風。另今晚浪高更增，北部、東半部有四到五米浪高，基隆北海岸浪高可達六米以上，且沿海均可能出現長浪。

▼24小時累積雨量圖。（圖／氣象局）※點圖放大▲▼颱風卡努。（圖／氣象局）

▼未來風力預測。（圖／氣象局）※點圖放大

▲▼颱風卡努。（圖／氣象局）

▼未來風力預測。（圖／氣象局）※點圖放大

▲▼颱風卡努。（圖／氣象局）

▼未來風力預測。（圖／氣象局）※點圖放大

▲▼颱風卡努。（圖／氣象局）

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