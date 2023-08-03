卡努環流致浙江霞關掀巨浪海水倒灌　下水道孔噴2公尺水柱　

記者魏有德／綜合報導

颱風卡努今（3）日清晨5時中心位置位於浙江省玉環市東偏南方約390公里的東海海面上，中心附近最大風力有15級（50公尺/秒）。在卡努外圍環流影響下，浙江沿海不僅出現5層樓高的浪尖，在霞關也出現海水倒灌的現象，同時，鄰近海邊的道路下水道孔甚至噴出2公尺高的水柱，引起附近民眾熱議。

▲受颱風卡努環流影響，浙江沿海地區出現下水道孔噴出水柱的景象。（圖／翻攝微博）

《中國天氣網》消息指，預計「卡努」將以每小時10公里左右的速度向西偏北方向緩慢移動，將於4日上午在浙江南部近海海面（東經123.8度附近）轉向東偏北方向移動，趨向日本以南洋面，強度逐漸減弱。

▲浙江霞關一帶海水倒灌衝至路面。（圖／翻攝微博）

透過民眾拍下的影片顯示，在浙江霞關沿海地區，一波波海水從堤岸衝至路面，出現輕微的積水現象，此外，當地有下水道孔噴出水柱，帶有衝擊力的水柱目測最高約達2公尺以上。浙江氣象台也在昨（2）日晚間11時許發布海上颱風警報，後續處置仍待颱風動向而定。

大陸氣象專家提醒，卡努路徑還有不確定性，後期或將轉向東北向移動。受「卡努」及其外圍環流影響，大陸東部沿海和海域將有持續風雨天氣，建議沿海各地做好防禦準備，附近海域航行船舶注意航行安全。