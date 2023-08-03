【監所技能銜接助更生】提早在監就業　提早改變人生

▲同學在工廠認真工作。（圖／法務部矯正署臺北監獄）

記者吳銘峯／台北報導

小廷（化名）因交友不慎染上毒癮，為籌措金錢購買毒品犯下多起案件而入監服刑，原已被家人放棄的他，在參加自主監外作業後，得以將部分勞作金的收入寄回家裡盡微薄之力，家人對他的改變也深感欣慰，更重要的是小廷找回了自信，對未來的人生更有信心。

吸毒惡習毀人半生 入監仍掛心家人關係

小廷的父母皆為公務人員，家庭背景單純，然而在就讀高中時，因交友不慎染上毒品，往後幾年間反覆進出監所，出監後仍不知悔改，為了能有更多金錢購買毒品，鋌而走險犯下多起槍砲及強盜案件，最終遭判十餘年之刑期，人生大半輩子都在監所度過，令疼愛他的父母備感失望，也曾經想放棄他。

小廷在監所漫長的時光中並沒有放棄自我，為了洗心革面，除接觸宗教的洗禮外，也參加許多教化活動，無不希望能改變家人對他的想法，使年邁的父母不再為他擔憂。小廷在工場偶然看到公告欄上參加『自主監外作業』資訊，心想除了可以增加勞作收入之外，也希望自己能更有機會早日回家陪伴父母，改變家人對自己的看法，更重要的是彌補與社會脫節的光陰，出獄之後可立即與社會銜接，於是報名參加，幸運地經過遴選審查會議通過，獲准外出作業之機會。

食品公司伸出溫暖的手 期待人生再次轉動

小廷所服務的公司是桃園某食品公司，該公司總經理表示，有了類似小廷這些同學的加入後，工作效率提升不少，而且他們對工作的熱忱不亞於其他正職人員，如果他們願意的話，出監後都非常歡迎繼續為公司服務，對於法務部的這項政策，深表讚許，也希望能持續擴大辦理，使更多受刑人能參與，除了幫助受刑人外，也能紓解產業界缺工現況。

小廷出獄後也在該公司繼續服務，直到現在已服務近三年，表現甚至比其他職員要好，目前已升任總經理特別助理，成為該監最成功的自主監外作業案例，也是其他收容人所學習的對象。該監典獄長表示，自主監外作業的辦理，除了使收容人能夠盡早復歸社會之外，也能夠為企業界帶來穩定的人力，希望外界多給他們機會，共同創造三贏局面。

▼台北監獄監外自主作業，同學甚至當上食品公司總經理特別助理。（圖／法務部矯正署臺北監獄）