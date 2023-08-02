境外竊密挖角　法務部：超過9成來自中國大陸

▲法務部政務次長蔡碧仲指出，境外竊密挖角案件，9成以上來自中國大陸。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

境外勢力在台灣竊取營業秘密、挖角的情況日益嚴重，法務部政務次長蔡碧仲2日表示，竊取祕密的行為超過9成來自中國大陸。他也強調，這類犯罪如果竊取到國家關鍵技術，要重判3到10年的有期徒刑，而且這類犯罪對國家危害很大，執法單位應該要特別注意。

法務部2日召開「反制境外勢力竊密挖角現況說明」記者會，由檢察司長郭永發進行報告。他指出，竊取營業秘密赴陸違反《營業秘密法》的案件，以桃園地區32.5％最多，其次為新北與新竹的22.5％，台北市則為5％；至於違法挖角的案件，以新竹的50.4％最高，其次依序為台北的29.6％、新北8.0％、桃園7.2％。

郭永發強調，新竹地區在這兩類案件的比例都高，主要就是因為新竹科學園區的關係；而法務部當時也曾派員到科學園區與科技廠商溝通，但廠商遇到此類案件大多希望私了，擔心公權力介入後，在訴訟程序上「二度洩密」。這也讓法務部頭痛，承辦的檢察官也必須費心建議廠商設置保護措施。

至於蔡碧仲在總結時也說，為了遏止此類案件，我國也修訂了《營業秘密法》，增訂了不法行為態樣、境外竊密的加重刑責、法人的刑事責任等等；此外還修正《國家安全法》，增訂經濟間諜罪、域外使用罪等等。蔡碧仲強調，希望能透過加重刑責，來阻止此類案件快速增加。