陸軍菁英航特部退役中校竟淪共諜　疑洩密遭收押

▲陸軍菁英航特部爆發共諜案件，一名退役中校已經遭到收押。此為演訓畫面，非本案當事人 。（圖／記者宋良義攝）

記者吳銘峯／台北報導

有「龍城部隊」美名的陸軍菁英部隊航空特戰指揮部601旅，驚爆共諜案件。桃園檢調單位發現，該單位退役的謝姓中校軍官，疑似勾結現役軍官，洩漏國防上祕密。案件報請高等檢察署偵辦，高檢署對謝姓中校與另名同夥聲押獲准，目前懷疑還有不少人涉案，後續案情升溫。

依照網路資料，陸軍航空特戰指揮部又稱「陸軍航特部」、「航特部」，為我國陸軍的航空（武裝直升機、運輸機）與特戰（傘兵）部隊，前身為陸軍空降特戰司令部，簡稱空特部、空特。由於結合陸空作戰能力，是我國陸軍最菁英的部隊。蔡英文總統在日前的漢光演習中，還特地到位在龍潭的601旅本部中，阿帕契AH-64E攻擊直升機的機棚內，聽取簡報及觀看動態操演。不料演習結束沒多久，就爆發共諜事件。

據了解，本案為桃園檢調單位事先掌握線報，對謝姓退役中校進行跟監調查，之後發現謝男洩漏的資料，可能攸關國防機密，使本案層級升高為外患罪。桃園檢調因此報請台灣高等檢察署進行偵辦，高檢署也在日前發動偵查作為，搜索相關處所，並帶回謝姓中校，以及與他接頭的另名謝姓男子。高檢署也對2人聲請羈押獲准，由於案情敏感，高檢署三緘其口。

依照檢方辦案手法觀察，本案除了退役的謝男涉案以外，應該有不少現役軍官也涉案，而檢方為了鞏固證詞，在順利收押謝男後，將可循線抓出不少上游洩密的軍官。目前初步了解，本案最少6人涉案，未來還會有不少軍官陸續到案。