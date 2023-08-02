提早出獄夢碎！殺警犯易寶宏重大違規後聲請假釋遭駁回

▲易寶宏假釋聲請遭駁回。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

夜店殺警案主謀之一的「易寶宏」，因在外役監爽快服刑，引發社會不滿。不過矯正署查出他獲准返家探視期間，2度重大違規，因此日前取消他外役監資格，立即解送一般監獄執行。此外，易寶宏提出的假釋聲請，也遭駁回，提早出獄美夢破碎。

易寶宏犯下2014年的台北市東區夜店殺警案，最後遭判刑9年定讞，並於2019年6月入監服刑。他在監執行逾2年6月後，於2022年1月提出外役監遴選之申請，由專家學者組成之外役監遴選委員會，以去識別化之方式逐案審查表決，經過半數出席委員表決同意後，於2022年3月移入武陵外役分監執行。不過有基層員警上月中在臉書上爆出這個消息，更悲喊「我那學長白死了！」，消息出爐後，引發社會大眾不滿。

矯正署隨即對易寶宏服刑事件說明，並積極查處，發現他去年8月15日獲准返家探視期間，利用個人社群網站帳號標記特種行業之聯絡方式而加以宣傳。之後又在12月10日，違反嚴禁飲酒之應遵守事項，在外與友人飲酒聚會，並拍照上傳社群網站。兩度重大違規，矯正署立即取消他外役監服刑資格，並解送花蓮監獄繼續執行。

不僅如此，矯正署也將他的縮刑188天優惠全數收回。另外易男先前在6月間時就提出假釋聲請，由於出現重大違規，先前矯正署簡任視察郭慶康就表示，「目前只要有違規處分，當然會影響到他的假釋。」郭慶康當時就預告，易男確實可以在年底提出假釋，不過經過這次違規後，已經確定不能提出假釋，未來出獄的時間會再延後。

果然易男6月間提出的假釋聲請遭到駁回，依照《監獄行刑法》相關規定，役男必須在4個月後才能再度提出假釋聲請。不過依照目前社會氛圍，易男獲准假釋的難度頗高。