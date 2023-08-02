　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

交易變成下藥性侵！淫房仲丟6千想落跑被逮身上還22顆藥

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲援交妹遭下藥性侵，淫房仲遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

高雄陳姓房仲約出援交妹小矢（化名）性交易，但卻在小矢的紅酒中下藥，趁機性侵。小矢的男友獲報後趕赴現場，發現陳男正打算將昏迷中的小矢帶走，趕緊攔下陳男。陳男丟了6千元後打算落跑，但男友等人要求看手機刪除裸照，陳男才又交出4千元，隨即逃逸。警方獲報逮捕陳男，還搜出他身上有不明藥物數十顆。最高法院審理後，將陳男判刑7年2月定讞。

判決指出，陳男2021年9月間，透過包養網站約出小矢，言明1萬5千元性交易。陳男駕車到小矢租屋處，將小矢帶到汽車旅館，小矢先洗澡，走出浴室後陳男遞過一杯紅酒，小矢不疑有他，一口喝下。沒多久，陳男拿出按摩棒逗弄小矢，但小矢卻逐漸陷入昏迷，終於不省人事。

小矢的友人發覺有異，通知小矢男友，2人搭車趕赴現場，正好發現陳男已經完事、攙扶著不省人事的小矢上車。2人攔下陳男表明身分，陳男先丟出6千元，說這是性交易的金錢；但2人察覺有異，要求檢查陳男手機，這才發現陳男竟拍下小矢裸照，當場要求刪除。陳男才又丟出4千元，說這是性交易尾款，隨即離去。

男友緊急將小矢送往醫院驗傷，這才發現小矢體內驗出氟硝西泮（Flunitrazepam，俗稱「FM2」）的反應，果然遭陳男下藥性侵；此外，也發現陳男暗槓性交易金錢，隨即報警。警方獲報後，逮捕陳男，並在陳男住處中搜出22顆「FM2」藥錠，另外還有不明藥物進20顆。檢方依照「加重強制性交」等罪，對陳男提起公訴。

法院審理時，陳男坦承下藥，但否認違反意願性侵小矢，他辯稱，雙方已經言明性交易，即便下藥也只是履行小矢與他的性交易，並非違反意願而性侵。但法院均認定陳男下藥已經讓小矢失去意識，完全壓制小矢的性自主決定權，確實有罪。一二審均將他判刑7年2月，全案再上訴，最高法院2日駁回上訴定讞。

ET快訊
LIVE／搜索NONO！涉性騷多人檢方出手　颱風假有望？估傍
陳子玄兒「失去意識」送醫　心碎簽放棄急救書
LIVE／5縣市颱風假機率高　氣象局最新說明
快訊／多名受害女提告！NONO到案已完成偵訊
幫男友下藥！　害閨蜜遭凌虐12小時
《星光》歌手腦中風！　緊急送醫「險成植物人」
花蓮餐廳「一碗碗剩飯」倒飯鍋　店家急喊：是廚餘！全場噴爆
生子就送房！　26歲女挺孕肚控「台南小開騙婚落跑」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

卡努逼近！估雨量直逼400豪米　太魯閣國家公園全面禁止進入

台中獨居男沒回應！警急破門找人　驚見他「正面朝下」重摔倒地

台東警酒後失控狂揍同事！高層疑下封口令　他全身傷還被調走

快訊／有多名受害女子提告！婦幼隊傳喚NONO到案　已完成偵訊

卡努颱風來襲！蘭嶼綠島千名遊客急撤　午後往返船班全停

山老鼠狠挖慘照曝！林業署邀檢警移考察　山林傷痕令人心痛

「生子送房」騙婚！婚紗照曝光…她控小開落跑：妳跟小孩我都不要

彫博認了抽K反擊餵毒要講證據　含冤保母：沒有看也不想看

殲滅25人詐團！上班族遭騙650萬　首腦7道防火牆自保...2年終被逮

交易變成下藥性侵！淫房仲丟6千想落跑被逮身上還22顆藥

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

發海警！卡努變肥拚中颱上限　「關鍵迴轉」路徑更詭恐發陸警

慈妹加持劉俊豪敲安打　告白「我愛你」閃瞎全場

卡努逼近！估雨量直逼400豪米　太魯閣國家公園全面禁止進入

台中獨居男沒回應！警急破門找人　驚見他「正面朝下」重摔倒地

台東警酒後失控狂揍同事！高層疑下封口令　他全身傷還被調走

快訊／有多名受害女子提告！婦幼隊傳喚NONO到案　已完成偵訊

卡努颱風來襲！蘭嶼綠島千名遊客急撤　午後往返船班全停

山老鼠狠挖慘照曝！林業署邀檢警移考察　山林傷痕令人心痛

「生子送房」騙婚！婚紗照曝光…她控小開落跑：妳跟小孩我都不要

彫博認了抽K反擊餵毒要講證據　含冤保母：沒有看也不想看

殲滅25人詐團！上班族遭騙650萬　首腦7道防火牆自保...2年終被逮

交易變成下藥性侵！淫房仲丟6千想落跑被逮身上還22顆藥

北北基宜可能全納「陸警範圍」　嚴防豪雨彈！明夜卡努離台最近

基北北桃有機會放颱風假！蔣萬安喊優先考量市民　張善政：4市雨量不小

試・開箱／不買Lady Dior也有刺繡藤格紋！超美霧黑氣墊粉盒絕對要收

林盛恩小聯盟初登場！鄧愷威狂飆12K刷本季新高

「小英男孩」陳吉仲高升部長　李彥秀嘆：老天降下農漁民的淚水

前鎮漁港產值300億漁工竟要岸邊洗澡　官員：5設施改建不值得嗎？

史上最省！超商限時6天「滿222元折22元」　爽吃哈根達斯60元有找

上班第2天「被通知出差」卻尷尬了！老鳥集體給難看　全場怒：快逃

高雄前瞻拿1265億被批獨利　陳其邁火大：對天龍國眼光不以為然

北市總價235萬買電梯大樓「是真的」　在地細數低價成因

社會熱門新聞

即／NONO捲性侵「今赴北市婦幼隊偵訊」！1030移送北檢

南橫路基流失　埡口至向陽封閉3個月

即／基隆汽機車擦撞！女騎士遭拖行10公尺不治

彫博認了抽K！不捨愛女「骨灰還留房間」

即／阿嬤找不到乖孫！屏東8歲童墜魚塭亡

26歲女駕駛拋飛國道　遭後車輾斃　

新北男打死妻爆內幕！女廟公、大舅子也動手

台南善化男深夜頭部中彈　濺血陳屍車內

台東「湯杓超人」打掉歹徒武器！影片紅到韓國

警局推視訊報案App　卻因員警太帥大歪樓

快訊／多名受害女子提告！NONO到案已完成偵訊

即／林口PChome倉庫大火全面燃燒

生子就送房！她挺孕肚控「台南小開騙婚落跑」　離別信曝光

男友看上閨蜜　少年幫下藥害她遭虐

更多熱門

相關新聞

航特部退役中校成共諜遭收押

航特部退役中校成共諜遭收押

有「龍城部隊」美名的陸軍菁英部隊航空特戰指揮部601旅，驚爆共諜案件。桃園檢調單位發現，該單位退役的謝姓中校軍官，疑似勾結現役軍官，洩漏國防上祕密。案件報請高等檢察署偵辦，高檢署對謝姓中校與另名同夥聲押獲准，目前懷疑還有不少人涉案，後續案情升溫。

殺警犯易寶宏重大違規　假釋遭駁回

殺警犯易寶宏重大違規　假釋遭駁回

蹂躪91女童還偷拍！澳洲幼保員變態行徑曝光

蹂躪91女童還偷拍！澳洲幼保員變態行徑曝光

醫遭毆逼開巴氏量表　火爆男出庭

醫遭毆逼開巴氏量表　火爆男出庭

東森房屋展店大步走　中和四號公園店8/1慶開幕

東森房屋展店大步走　中和四號公園店8/1慶開幕

關鍵字：

法律人權房仲性侵紅酒最高法院三審性交易下藥

讀者迴響

熱門新聞

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

黃嘉千告家暴「夏克立被抓去關」委屈哭了！

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

日媒挖內幕怒了：被福原愛騙慘！爆早預謀「捅刀江宏傑」

萬安演習「魄力妹」晃6秒爆紅　個人IG神到了

麥當勞女神被好友「誘拍16支影片」敲詐200萬

卡努減速不排除下半天陸警　颱風假關鍵曝

即／NONO捲性侵「今赴北市婦幼隊偵訊」！1030移送北檢

Live／卡努轉彎暴風圈逼台　首發海警

「BMW-9999」車牌本尊不是BMW！車款曝光

張育成1揮棒　美體育作家搖頭：非大聯盟打者

卡努颱風假機率增！北北基可能納陸警　4重點一次看

更多

最夯影音

更多
美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢
浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面