交易變成下藥性侵！淫房仲丟6千想落跑被逮身上還22顆藥

▲援交妹遭下藥性侵，淫房仲遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

高雄陳姓房仲約出援交妹小矢（化名）性交易，但卻在小矢的紅酒中下藥，趁機性侵。小矢的男友獲報後趕赴現場，發現陳男正打算將昏迷中的小矢帶走，趕緊攔下陳男。陳男丟了6千元後打算落跑，但男友等人要求看手機刪除裸照，陳男才又交出4千元，隨即逃逸。警方獲報逮捕陳男，還搜出他身上有不明藥物數十顆。最高法院審理後，將陳男判刑7年2月定讞。

判決指出，陳男2021年9月間，透過包養網站約出小矢，言明1萬5千元性交易。陳男駕車到小矢租屋處，將小矢帶到汽車旅館，小矢先洗澡，走出浴室後陳男遞過一杯紅酒，小矢不疑有他，一口喝下。沒多久，陳男拿出按摩棒逗弄小矢，但小矢卻逐漸陷入昏迷，終於不省人事。

小矢的友人發覺有異，通知小矢男友，2人搭車趕赴現場，正好發現陳男已經完事、攙扶著不省人事的小矢上車。2人攔下陳男表明身分，陳男先丟出6千元，說這是性交易的金錢；但2人察覺有異，要求檢查陳男手機，這才發現陳男竟拍下小矢裸照，當場要求刪除。陳男才又丟出4千元，說這是性交易尾款，隨即離去。

男友緊急將小矢送往醫院驗傷，這才發現小矢體內驗出氟硝西泮（Flunitrazepam，俗稱「FM2」）的反應，果然遭陳男下藥性侵；此外，也發現陳男暗槓性交易金錢，隨即報警。警方獲報後，逮捕陳男，並在陳男住處中搜出22顆「FM2」藥錠，另外還有不明藥物進20顆。檢方依照「加重強制性交」等罪，對陳男提起公訴。

法院審理時，陳男坦承下藥，但否認違反意願性侵小矢，他辯稱，雙方已經言明性交易，即便下藥也只是履行小矢與他的性交易，並非違反意願而性侵。但法院均認定陳男下藥已經讓小矢失去意識，完全壓制小矢的性自主決定權，確實有罪。一二審均將他判刑7年2月，全案再上訴，最高法院2日駁回上訴定讞。