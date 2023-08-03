卡努整個消風了　「長得醜醜的」最新雲圖曝

▲卡努整個消風了。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專表示，卡努整個消風了，目前長得醜醜的；今天下午至夜晚是颱風最靠近時刻，暴風圈將影響雙北、基隆、宜蘭北端，周五清晨將陸續脫離陸地，「前提是颱風有乖乖停住、準時轉彎。」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書分享「水氣雲圖」指出，卡努上方乾燥，雲型呈現東西向，表示高壓依然頑固，乾空氣入侵，進入海水熱含量低，加上卡努結構調整中，稍微縮起來，目前長得醜醜的，型態稍微不對稱，會比較麻煩；而雷達迴波圖顯示，南側還是相當肥厚，但北側就有點殘破不堪。

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▼台灣颱風論壇說，卡努南側還是相當肥厚，但北側就有點殘破不堪。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



台灣颱風論壇說，給卡努一點時間，看它今天早上的造化囉，但無論它怎麼變，風場還是很大；根據氣象局最新預測路徑，今下午至夜晚是颱風最靠近時刻，暴風圈將影響雙北、基隆、宜蘭北端，預計深夜轉向，緩步大角度轉向東北東，周五清晨將陸續脫離陸地，「前提是颱風有乖乖停住、準時轉彎。」

氣象局表示，卡努今早7時中心位置在台北的東北東方約360公里海面上，向西轉東北緩慢進，其暴風圈正逐漸進入台灣北部近海及東北部近海，對新北、台北、基隆及宜蘭將構成威脅。

氣象局指出，由於颱風過去3小時行經海域海水熱含量較低，其強度稍減弱，中心風速自每秒48公尺減弱至每秒45公尺，預估最接近台灣時， 強度仍以中颱的機率最高。

▲▼卡努最新動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）