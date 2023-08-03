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LIVE／午後風雨加劇「中南部也炸雨彈」　氣象局最新說明

生活中心／綜合報導

卡努颱風逼近，暴風圈今日中午後觸陸，今夜到明晨颱風離台灣最近，越晚風雨越大，中南部晚上開始受西南風影響，降雨會比北部更明顯。明日是否仍有機會停班停課？氣象局指出，明早是台灣脫離颱風影響的過程，風力仍強但會逐漸轉小，是一個交界點，須由地方政府判斷。氣象局11:40將說明颱風最新動態。

卡努上午10時的中心位置在台北的東北東方約 350 公里之海面上，以每小時5轉9公里速度向西轉東北進行，近中心最大風速每秒 45 公尺（約每小時 162 公里），相當於 14 級風，瞬間最大陣風每秒 55 公尺（約每小時 198 公里），相當於 16 級風，七級風平均暴風半徑280公里。

▲▼卡努10:15位置。（圖／氣象局）

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▲卡努颱風上午10時最新位置。（圖／氣象局）

根據最新資料顯示，颱風暴風圈正逐漸進入台灣北部近海及東北部近海，對新北、台北、基隆及宜蘭將構成威脅。暴風圈預估今日中午後觸陸，今夜到明晨颱風離台灣最近，越晚風雨越大，不只北部，中南部今晚開始受西南風影響，降雨會比北部更明顯。

今日北北基宜停班停課，明日是否仍有颱風假？氣象局指出，明日上午是台灣逐漸脫離颱風影響的時刻，但是明早風力仍偏強，同時也會稍微轉小，是一個交界點，因此是否繼續放颱風假，必須尊重各縣市政府判斷。

▲▼天氣 卡努颱風近逼 北台灣強陣風雨 民眾寸步難行傘難撐傘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲北台灣強陣風雨，民眾寸步難行。（圖／記者屠惠剛攝）

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