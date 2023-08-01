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航空地勤嚴重缺工　勞動部桃竹苗分署與業者合作提供職訓

▲勞動署發展署桃竹苗分署與桃園航勤合作辦理「地勤作業員」工作崗位訓練，圖為長榮航勤「地勤作業員」現場工作實況。（圖／桃竹苗分署提供）

▲勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與桃園航勤合作辦理「地勤作業員」工作崗位訓練。（圖／桃竹苗分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於後疫情航旅運量復甦與暑假出國旅遊潮，導致國內航空地勤業人力嚴重短缺，勞動力發展署桃竹苗分署依據勞動部訂定「專案缺工職業訓練試辦計畫」，與長榮航勤、桃園航勤合作辦理「地勤作業員」、「航機清艙人員」工作崗位訓練，特別針對待業民眾提供先僱後訓工作機會，參訓民眾可於訓練期間快速熟悉作業內容與工作技能，以便融入職場，即日起「地勤作業員第1期」、「航機清艙人員第1期」先僱後訓課程已在台灣就業通上架，歡迎待業民眾或有志投身於航勤業人員報名。

▲桃竹苗分署與桃園航勤合作之「地勤作業員」工作崗位訓練，圖為長榮航勤現場工作實況。（圖／桃竹苗分署提供）

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▲桃竹苗分署與桃園航勤合作之「地勤作業員」工作崗位訓練，圖為長榮航勤現場工作實況。（圖／桃竹苗分署提供）

桃竹苗分署指出，疫後出國旅遊量暴增導致桃園機場航班量與旅客人數倍數成長，根據長榮航勤與桃園航勤指稱，員工招募作業因疫情期間就業型態變更、疫後產業大量缺工、社會少子化等因素導致供需失衡，加上航勤業產業特性需要24小時輪班，導致招募航勤人員相當不易。

▲桃竹苗分署與桃園航勤合作之「航機清艙人員」工作崗位訓練，圖為長榮航勤航機清倉工作實況。（圖／桃竹苗分署提供）

▲桃竹苗分署與桃園航勤合作之「航機清艙人員」工作崗位訓練，圖為長榮航勤航機清倉工作實況。（圖／桃竹苗分署提供）

為解決航空站地勤業人力短缺需求，勞動力發展署於今年6月中旬與民航局會商，針對地勤作業人員、航機清艙人員啟動專案媒合以解決缺工問題，為快速補足航勤業人力需求，讓新進員工儘速適應職場工作內容，特別將航空地勤業「勤務人員」及「清艙人員」納入「專案缺工職業訓練試辦計畫」，亦為先僱後訓措施，有意參訓民眾可前往就業中心開立專案缺工推介卡，再透過台灣就業通「特定缺工產業專區」報名參訓，經用人單位甄選錄取後，參訓民眾可獲得每月平均薪資3.2萬元至3.5萬元不等薪資，還有額外的專案缺工就業獎勵每月6,000元至1萬元，最長可領取12個月，工作內容則含括行李、貨物裝卸、行李托運、侍應品運送、客艙清潔整理及航機清洗等相關內容。

▲桃竹苗分署與桃園航勤合作之「航機清艙人員」工作崗位訓練，圖為長榮航勤航機清倉實況。（圖／桃竹苗分署提供）

▲桃竹苗分署與桃園航勤合作之「航機清艙人員」工作崗位訓練，圖為長榮航勤航機清倉實況。（圖／桃竹苗分署提供）

桃竹苗分署署長林淑媛表示，「疫後改善缺工擴大就業方案」結合跨部會資源分別從勞工端與雇主端協助，積極改善產業缺工問題。勞工端部分，針對符合一定薪資要求的「專案職缺」，發展署擴大專案就業獎勵，經推介就業失業勞工每人每月最高發給就業獎勵金1.3萬元，鼓勵失業勞工投入缺工行業。此外，針對雇主端提供訓練資源和補助，透過「參訓獎勵金」與「先僱後訓」兩項措施，協助企業培訓所需人力，積極滿足缺工產業之需求。

目前桃竹苗分署積極推動多項先僱後訓措施，包括與長榮航勤公司合作「地勤作業員第1期」、桃園航勤股份有限公司合作的「航機清艙人員第1期」，以及旅宿業逗點新創志業公司合作的「房務員第1期」等3個訓練班次，歡迎15歲（含）以上、具備工作意願且工作技能不足之失待業民眾踴躍報名，班級資訊可至台灣就業通專案缺工職業訓練網（https://its.taiwanjobs.gov.tw/EnterpriseUnit/）查詢報名，另旅宿、航空地勤產業如有申請先僱後訓措施意願，可電洽桃竹苗分署（03）485-5368分機1366、1371。

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關鍵字：

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