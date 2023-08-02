快訊／陸警發布！北基宜納「首波警戒範圍」　一圖看懂風雨時程

▲各地風雨時程。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）※點圖放大

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局於今日17:30針對中度颱風「卡努」發布陸上警戒，首波陸警範圍包括新北、基隆、宜蘭。臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也貼出風雨時程全攻略，颱風影響時間可分為二階段，第一階段為明後兩天中北部受颱風影響，第二階段為周五到周末中南部受西南風影響。

氣象局發布陸上、海上颱風警報，陸上警戒範圍包括新北、基隆、宜蘭；海上警戒範圍包括台灣北部海面、東北部海面。

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▲颱風卡努明日起影響最大。（圖／翻攝自RAMMB）

台灣颱風論壇｜天氣特急表示，明後兩天中北部受到颱風影響，暴風圈直接籠罩北北基桃，將會有明顯強風大雨，西北沿岸、北海岸，風力更強，新北、桃園山區雨勢大。竹苗影響次於北基桃，間歇風雨為主，山區雨勢預期較大。

周五以後西南風影響下，中南部雨勢明顯轉多，尤其山區，很可能直逼豪雨等級雨量。需要特別注意的是，強盛西南風持續時間，將一路到下周初，中南部很可能會迎來長達四到七天的多雨時期。

另宜花東因山脈阻擋，這次反而變成背風面，除了礁溪、頭城一帶風雨明顯，其餘地方感受小，但花東地區，仍要注意焚風。