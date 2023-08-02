　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／陸警發布！北基宜納「首波警戒範圍」　一圖看懂風雨時程

▲▼各地風雨時程。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲各地風雨時程。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）※點圖放大

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局於今日17:30針對中度颱風「卡努」發布陸上警戒，首波陸警範圍包括新北、基隆、宜蘭。臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也貼出風雨時程全攻略，颱風影響時間可分為二階段，第一階段為明後兩天中北部受颱風影響，第二階段為周五到周末中南部受西南風影響。

氣象局發布陸上、海上颱風警報，陸上警戒範圍包括新北、基隆、宜蘭；海上警戒範圍包括台灣北部海面、東北部海面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼颱風卡努。（圖／翻攝自RAMMB）

▲颱風卡努明日起影響最大。（圖／翻攝自RAMMB）

台灣颱風論壇｜天氣特急表示，明後兩天中北部受到颱風影響，暴風圈直接籠罩北北基桃，將會有明顯強風大雨，西北沿岸、北海岸，風力更強，新北、桃園山區雨勢大。竹苗影響次於北基桃，間歇風雨為主，山區雨勢預期較大。

周五以後西南風影響下，中南部雨勢明顯轉多，尤其山區，很可能直逼豪雨等級雨量。需要特別注意的是，強盛西南風持續時間，將一路到下周初，中南部很可能會迎來長達四到七天的多雨時期。

另宜花東因山脈阻擋，這次反而變成背風面，除了礁溪、頭城一帶風雨明顯，其餘地方感受小，但花東地區，仍要注意焚風。

ET快訊
新北、基隆、宜蘭風力可能「達颱風假標準」！台北納陸警時間曝
越南妹來不及穿衣...警突襲「鐵路街」15賣淫女栽了
卡努陸警發布「3縣市首波警戒」　氣象局最新說明
卡努颱風逼近　野柳地質公園「全區預警性」封閉
陸警發布！　首波警戒範圍出爐
NONO偵訊1小時「50萬交保」　小紅老師回應了！
NONO副業再收一間！　西門町店面照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

失業男轉換跑道投入旅宿業　就業獎勵金補助每月薪資上看43K

「81億元打造」前鎮漁港長這樣　漁業署公布施工前後對照圖

「打手槍」切記4要點！泌尿醫示警：錯了害慘神經影響一輩子

新北、基隆、宜蘭風力可能「達颱風假標準」！台北納陸警時間曝

卡努交通異動懶人包！明後飛日21航班取消延飛　省道10路段擬封閉

第三航廈「首支巨柱吊裝」施工進入高峰期　楊偉甫：積極打造東亞航空樞紐

卡努陸警發布！10公路警戒　不排除陸續預警封閉

2023台灣國際觀鳥馬拉松活動　號召各地鳥友報名

負能量爆棚！覺得自己不如別人　晚年易憂鬱TOP3星座

卡努威脅北部！宜蘭蘇澳4景點明關閉　海上活動全面停止

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

萌汪出門見下雨「皺眉心碎」　緊靠爸懷裡...他笑：好可憐

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

發海警！卡努變肥拚中颱上限　「關鍵迴轉」路徑更詭恐發陸警

失業男轉換跑道投入旅宿業　就業獎勵金補助每月薪資上看43K

「81億元打造」前鎮漁港長這樣　漁業署公布施工前後對照圖

「打手槍」切記4要點！泌尿醫示警：錯了害慘神經影響一輩子

新北、基隆、宜蘭風力可能「達颱風假標準」！台北納陸警時間曝

卡努交通異動懶人包！明後飛日21航班取消延飛　省道10路段擬封閉

第三航廈「首支巨柱吊裝」施工進入高峰期　楊偉甫：積極打造東亞航空樞紐

卡努陸警發布！10公路警戒　不排除陸續預警封閉

2023台灣國際觀鳥馬拉松活動　號召各地鳥友報名

負能量爆棚！覺得自己不如別人　晚年易憂鬱TOP3星座

卡努威脅北部！宜蘭蘇澳4景點明關閉　海上活動全面停止

前瞻81億改建前鎮漁港掀口水戰　高市議長：嘴臭的人都有意見　

失業男轉換跑道投入旅宿業　就業獎勵金補助每月薪資上看43K

公孫孟當面向蔡英文透露　「法國高層常說跟台灣合作非常開心」

鴿子颱風天站屋頂通風器瘋狂旋轉　她看傻：喜歡玩咖啡杯？

「81億元打造」前鎮漁港長這樣　漁業署公布施工前後對照圖

上機車以為去兜風！柴柴「悠閒饋手」　抵達目的地眼神快哭了

每張領2萬！陽明公告股利明發放　遇颱風順延

以網路代替馬路　南投縣府e櫃檯22項服務8／31上線

藍白批前瞻計畫「獨厚高雄」　高雄人都怒了

住「鐵棺材」70年！他成「活死人」仍不放棄　求學戀愛色色全都做

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

生活熱門新聞

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

卡努進逼！沿海風力可能達放假標準

快訊／今17:30發布陸上警報

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

萬安演習「魄力妹」晃6秒爆紅　個人IG神到了

花蓮某餐廳「一碗碗剩飯」倒回飯鍋　店家解釋被噴爆

「BMW-9999」車牌本尊不是BMW！車款曝光

Live／卡努轉彎暴風圈逼台　首發海警

卡努減速不排除下半天陸警　颱風假關鍵曝

卡努往西走多了　明暴風圈有機會掠過大台北

卡努颱風假機率增！北北基可能納陸警　4重點一次看

50嵐現在最便宜！網推「這杯神秘配方」：永遠好喝

他抓整籃大蝸牛炫耀　網嚇：千萬別生吃

更多熱門

相關新聞

卡努進逼！桃捷「停駛標準」10級風暫停營運

卡努進逼！桃捷「停駛標準」10級風暫停營運

卡努颱風持續增強逼近，中央氣象局預計今天傍晚發布陸上颱風警報，桃園捷運公司對此不敢馬虎，除了做好各項防颱整備工作，並依據防颱防洪SOP，展開防颱布署及應變準備，確保颱風期間捷運系統和旅客安全，持續密切注意颱風動向。

中颱卡努威脅北台　宜蘭福山植物園明後天休園

中颱卡努威脅北台　宜蘭福山植物園明後天休園

卡努颱風掀4米巨浪　基隆嶼8／3起封島2天

卡努颱風掀4米巨浪　基隆嶼8／3起封島2天

北市開放部分水門周邊「紅黃線停車」

北市開放部分水門周邊「紅黃線停車」

卡努進逼！沿海風力可能達放假標準

卡努進逼！沿海風力可能達放假標準

關鍵字：

颱風下雨氣象陸警

讀者迴響

熱門新聞

NONO見警搜家「淡定吐1句話」！關鍵證物曝光　

黃嘉千告家暴「夏克立被抓去關」委屈哭了！

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

日媒挖內幕怒了：被福原愛騙慘！爆早預謀「捅刀江宏傑」

卡努進逼！沿海風力可能達放假標準

快訊／NONO捲性侵風暴！移送北檢不發一語

快訊／今17:30發布陸上警報

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

陳子玄兒「突然失去意識」急送醫！

遊戲網石公司突下市　散戶冒雨赴士檢提告

麥當勞女神被好友「誘拍16支影片」敲詐200萬

萬安演習「魄力妹」晃6秒爆紅　個人IG神到了

更多

最夯影音

更多
美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢
浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面