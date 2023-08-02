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快訊／北市20:00要關水門　還有3797輛汽機車未移

▲▼因應軒嵐諾颱風來襲，北市3日上午10時河濱疏散門啟動「只出不進」管制措施，下午2時起關閉全市河川沿線疏散門及越堤坡道。（圖／記者李毓康攝）

▲北市2日晚上8時開始拖吊堤外車輛。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中度颱風卡努進逼，中央氣象局已發布海上警報，預計2日下午5時30分發布陸上警報，台北市長蔣萬安2日宣布，台北市水門於下午4時起實施「只出不進」疏散門（水門）管制措施，晚上8時開始拖吊堤外車輛。對此，停管處表示，截至2日晚間6時30分，仍有3797輛汽機車未移。

停管處表示，目前仍有3797輛汽機車停放於堤外停車場，包括大車45輛、小車2390輛及機車822輛，呼籲車主盡快移車，以免被開罰。

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【開放停車範圍】

一、松山區
（一）濱江街（大佳國小以東）。
（二）撫遠街（塔悠路至濱江街）。
（三）塔悠路（民權東路至撫遠街）。
（四）三民路（民權東路至健康路）以東、塔悠路（民權東路至健康路）以西、民權東路（不含）（塔悠路至三民路）以南、健康路（三民路至塔悠路）以北區域。

二、中山區：基湖路（堤頂路至樂群一路）：含基湖路112、120、145、151、157、166巷。

三、士林區
中正路（通河西街至環河北路）（不含）以北區域範圍。
承德路4段、5段（承德橋至基河路）以西區域範圍。
重慶北路4段﹝中正路（不含）以南及國道1號以北﹞以東之區域（重慶北路4段、通河西街、重慶北路4段80號旁無名巷、重慶北路4段190巷）。

四、萬華區：康定路以西、萬大路（艋舺大道至西藏路）以西、西藏路（萬大路至中華路）以南、中華路2段（西藏路至水源路）以西之區域範圍。【區域範圍內：水源快速道路（不含）、環河南路1、3段（不含）、環河南路2段（不含環河南路3段至西藏路）、環河快速道路（不含）、萬大路（不含東園街至新3號疏散門（華中疏散門）、含萬大路488號至504號前道路（雙號側））】。

五、大同區：涼州街（環河北路至延平北路）以南、市民大道（不含）（環河北路至延平北路）以北、延平北路（市民大道至涼州街）以西、環河北路（市民大道至涼州街）（僅開放東側-南往北方向）以東之區域範圍。

交通局呼籲，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護；法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。另計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車。

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