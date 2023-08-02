卡努逼近！基隆台電搶修人力戒備　待命整備工作投入災防

▲卡努颱風逼近！基隆台電搶修人力戒備，待命整備工作投入災防 。（圖／資料照／記者吳奕靖翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

「卡努」颱風持續朝台灣靠近，暴風圈將接觸到北部及基隆地區，台電基隆區營業處表示，已全面進行防災設備與備料盤點，完成颱風期間搶修人力預備待命，並隨時注意氣象局最新資訊，有效投入災防。

台電基隆區營業處提醒民眾，做好防颱準備，尤其是地下室所有入口（如車道、樓梯等）設置防水閘門或儲備擋水沙包，以防配電室淹水影響供電安全；抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備；另呼籲民眾固定招牌看板、取下懸掛物，避免遭強風吹落損壞電線而發生斷線或停電，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電，切勿碰觸或自行處理，避免觸電。

台電基隆區營業處表示，若發生停電事故，鼓勵民眾多多使用「台灣電力APP」停電報修功能，台電就可以即時處理，並推播最新搶修情形，或利用台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況即可查詢或通報停電資訊，將台電「1911」客服專線，儘量留給無法使用網路或習慣打電話的長輩使用。

另外，針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過停電範圍、電力受損程度、交通路況及風雨情況等因素，仍會影響搶修時間長短及進度，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。