台南安平出現天坑！1車保險桿受損　市府緊急搶修

記者林東良／台南報導

台南市安平區建平七街760號前方道路，2日中午12時左右出現下陷，造成1部行經該處的車輛保險桿等受損，台南市水利局接獲通報立即抵達現場勘查，目前已於現場設置交通錐、連桿及警示燈等交維設施，並覆蓋鐵板以避免車輛誤入，經確認無人員受傷。

▲台南市安平區建平七街760號前方道路，2日中午12時左右出現下陷，造成1部行經該處的車輛保險桿等受損，台南市水利局覆蓋鐵板以避免車輛誤入。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市議員李啟維指出，他接到民眾反應，安平區建平七街再次出現路面破損坑洞，造成一台行經車輛受損，立即前往現場關心了解，聯絡相關單位處理，水利局已至現場做處理查明原因，也有放置三角錐做警示，請行經民眾多加留意！後續要求市府應做好體檢改善、協助車主賠償！

台南市警四分局據報派員前往現場交通維護，並進行勘查蒐證，目前車主已經完成備案程序，全案由市府迬一步處理。

水利局表示，為避免再次塌陷並妥適處理，已安排進行管路的TV檢視，釐清發生原因。目前搶修搶險開口合約廠商已抵達現場，後續將進場開挖修復破損範圍，提醒民眾施工期間因道路減縮，請用路人盡量避開該路段或繞道行駛，以維施工搶險及行車安全。

另外，永康區中華路奇美陸橋前往北區與安南區方向，2日中午也傳出因自來水管爆管問題導致路面積水，市警永康分局據報派員前往現場管制交通，並呼籲用路人減速慢行。

▲永康區中華路奇美陸橋前往北區與安南區方向，2日中午也傳出因自來水管爆管問題導致路面積水，市警永康分局據報派員前往現場管制交通。（圖／記者林東良翻攝，上同）