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男深夜屏東三地門訪友！手機APP導航困山區　里港警1招找到他

▲里港警分局口社派出所副所長曾立吉會同消防人員找到迷路蔡男巷 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局口社派出所副所長曾立吉會同消防人員找到迷路蔡男巷 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

台南市蔡姓男子駕駛自小客車到屏東縣三地門村訪友，酥路況不熟而使用手機APP導航系統指路，卻迷路受困山中，里港警消獲報上山救援，由於收訊不良，靠著員警深耕轄區，經2個多小時，摸黑找到他，順利護送他下山。

里港警分局口社派出所副所長曾立吉於7月31日22時許接獲110報案，25歲蔡姓男子自稱迷失於往三地門鄉馬兒村山間道路上。曾員及勤指中心嘗試回撥電話聯繫，但因山區收訊不良，電話一直無法撥通，勤務指揮中心執勤官洪東益及執勤員謝宜哲，迅速聯繫消防局進行定位。

曾立吉根據所提供的定位位置，與消防隊友軍一同前往搜尋。雖山區道路漆黑，但曾員深耕轄區，對地方了解透徹，憑藉著對轄區道路的了解，在隔(1)日凌晨1時許，順利在三地門鄉沙溪林道往舊口社部落產業道路找到他。

▲里港警分局口社派出所副所長曾立吉會同消防人員找到迷路蔡男巷 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

原來，蔡男因路況不熟而使用手機APP導航系統，沒想到導航卻指向不明產業道路，以致迷失山區，蔡姓男子對於警、消人員於深夜特別前往解危深表謝意。

里港警分局分局長何明祥表示，本案口社所副所長曾立吉、勤指中心執勤官洪東益及執勤員謝宜哲各司其職，積極解救受困民眾，值為同仁表率。警方呼籲，民眾利用導航在山區迷路案件頻傳，提醒民眾赴外地要先了解路況再上路，避免危險發生；若不慎迷路，亦可利用周遭電桿編號或大型地標告知警方所在位置，以利警方找尋協助。

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