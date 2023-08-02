　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／NONO出來了！交保女拜託1件事　他「2警攙扶」快閃上車

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

藝人NONO（陳宣裕）被網紅「小紅老師」指控性騷、性侵，受害者多達30人，並且已經上法院提告，全案進入司法調查。2日上午他赴北市婦幼隊接受偵訊，完成初步偵訊後，於下午1時許移送地檢署，北檢下午歷經1小時左右偵訊，裁定NONO以50萬元金額交保，而一名白衣女子在64分鐘後火速籌得50萬元現金替他辦保。

▲▼ NONO交保踏出地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ NONO交保踏出地檢署。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

稍早NONO步出北檢時，維持一貫作風，面對媒體時不發一語，由於大批媒體守候，替他交保的女子拜託警察將NONO帶到車前，而警方出動2人扶著NONO，另1人在前面開路，短短50公尺距離，正常步行速度只要30多秒即可走到，但NONO走了約129秒才成功上車，最後搭上黑色休旅車離開北檢。

▲▼ NONO交保踏出地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）

NONO在事件爆發後，僅透過粉專頁宣布，「本人即刻起停止演藝工作誠心深刻反省」，始終沒有露面向受害者道歉。據了解，目前包括小紅老師在內，已有多名受害女子具名提告，但相關細節內容檢方以涉及偵查為由，不願對外說明或證實。

▲▼ NONO交保踏出地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）

NONO戴著藍色口罩，穿著白色上衣現身北檢接受複訊時，面對鏡頭及記者提問「是否會向被害人道歉」，均不回應。過程中還有一名男子在一片混亂中，高聲怒罵NONO「人渣！」，而NONO則是始終低頭不語，直至進入北檢。

ET快訊
排隊夯店「顧客全跑光」！　店員嘆：才漲10元
被問「開個價我摸奶」　女星不忍開嗆了！
中南部放颱風假？　彭啟明給答案
專家：一不小心可能「連放2天」颱風假！
快訊／NONO出來了！　2警攙扶上車
快訊／NONO交保！　白衣女64分鐘「籌得50萬」
台灣人最愛手機排行出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

越南妹來不及穿衣...基隆警突襲「鐵路街」紅燈區　15賣淫女栽了

「你兒子要買房還差10萬」九旬翁險遭騙　台東警銀合力阻詐

台南安平出現天坑！1車保險桿受損　市府緊急搶修

快訊／NONO出來了！交保女拜託1件事　他「2警攙扶」快閃上車

台中七期豪宅驚傳命案　當天要退租...男18樓墜樓頭身分離慘死

快訊／NONO涉性侵交保！　女子64分鐘「籌得50萬」赴北檢辦保

花蓮慶豐年餐廳廚餘處理惹議！衛生局派員稽查　7缺失限期改善

百萬路障擋車道！害社區受困60hrs　「貼欠債男照片」休旅車被拖走

都是闖紅燈！雲林這路口連3起車禍　北港警加強取締

禁捕開始第2天！彰化2魚販賣28隻抱卵母蟹　恐挨罰30萬

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

發海警！卡努變肥拚中颱上限　「關鍵迴轉」路徑更詭恐發陸警

阿公將假牙和湯麵混合　吃下後點頭大讚：好吃！

越南妹來不及穿衣...基隆警突襲「鐵路街」紅燈區　15賣淫女栽了

「你兒子要買房還差10萬」九旬翁險遭騙　台東警銀合力阻詐

台南安平出現天坑！1車保險桿受損　市府緊急搶修

快訊／NONO出來了！交保女拜託1件事　他「2警攙扶」快閃上車

台中七期豪宅驚傳命案　當天要退租...男18樓墜樓頭身分離慘死

快訊／NONO涉性侵交保！　女子64分鐘「籌得50萬」赴北檢辦保

花蓮慶豐年餐廳廚餘處理惹議！衛生局派員稽查　7缺失限期改善

百萬路障擋車道！害社區受困60hrs　「貼欠債男照片」休旅車被拖走

都是闖紅燈！雲林這路口連3起車禍　北港警加強取締

禁捕開始第2天！彰化2魚販賣28隻抱卵母蟹　恐挨罰30萬

股匯雙殺！外資大賣台股213億　新台幣收貶1.07角

祖雄僥倖「一次就中」！　佳娜懷孕3個月慾望變低：全身都在痛

越南妹來不及穿衣...基隆警突襲「鐵路街」紅燈區　15賣淫女栽了

黃奎博／國防預算硬撐蔡政府台海政策

「花盆被丟狗大便」她氣炸：哪個王Ｘ蛋！　看完監視器靜默了

爸爸健康不馬虎　奇美醫院「父愛湧現，愛不罕見」父親節活動

PCB業者群移至東南亞設廠　牧德受惠估下半年貢獻營收

國際調查：俄占領赫爾松「大量戰俘遭施虐性侵」　醫務員也受害

竹山鎮12里滅火器全到期　公所更換1900支保障鎮民身家安全

梧桐妹轉大人「曬鼻環自拍」　同框蕭敬騰夫婦甜喊：好愛乾爹乾媽

陸男含LED燈泡拔不出求醫 　卡了2hrs！嘴巴一邊慘脫臼

社會熱門新聞

快訊／NONO捲性侵風暴！移送北檢不發一語

即／NONO捲性侵「今赴北市婦幼隊偵訊」！1030移送北檢

遊戲網石公司突下市　散戶冒雨赴士檢提告

彫博向鳳梨道歉　喊話保母：差不多就可以了

最辣輔導長親密片外流源頭成謎　2軍人否認檢方簽結

即／NONO移送北檢複訊　1男衝現場怒罵：人渣

南橫路基流失　埡口至向陽封閉3個月

26歲女駕駛拋飛國道　遭後車輾斃　

彫博認了抽K！不捨愛女「骨灰還留房間」

即／台北中正堂旁驚悚墜樓　男爆頭身亡

快訊／NONO涉性侵！女64分鐘籌得50萬辦交保

即／NONO出來了！他「2警攙扶」快閃上車

即／基隆汽機車擦撞！女騎士遭拖行10公尺不治

檢警約談+搜索NONO家　下午才送北檢理由曝

更多熱門

相關新聞

快訊／NONO涉性侵！女64分鐘籌得50萬辦交保

快訊／NONO涉性侵！女64分鐘籌得50萬辦交保

藝人NONO（陳宣裕）遭網紅「小紅老師」指控猥褻、性侵，受害者多達30人，日前受害女子正式提告，全案正式進入司法流程。北市婦幼隊在檢方的指揮下展開蒐證訪談，據悉已有多名受害女子有提告意願，婦幼隊今(2日)上午持搜索票及傳喚通知書傳喚NONO到案說明；下午NONO遭移送北檢，神隱多天來首度露臉，眉頭深鎖、不發一語。檢方複訊後裁定50萬交保；在64分鐘後，一名女子迅速籌得50萬元現金，前往北檢辦保。

休旅車擋車道！車身貼滿欠債男被拖出

休旅車擋車道！車身貼滿欠債男被拖出

雲林這路口近期3起車禍　都是闖紅燈

雲林這路口近期3起車禍　都是闖紅燈

旗津出太陽卻淹水　水利局說話了

旗津出太陽卻淹水　水利局說話了

行人闖紅燈被2機車連撞死亡　法官認2騎士有肇責

行人闖紅燈被2機車連撞死亡　法官認2騎士有肇責

關鍵字：

NONO交保影音

讀者迴響

熱門新聞

NONO見警搜家「淡定吐1句話」！關鍵證物曝光　

黃嘉千告家暴「夏克立被抓去關」委屈哭了！

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

日媒挖內幕怒了：被福原愛騙慘！爆早預謀「捅刀江宏傑」

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

快訊／NONO捲性侵風暴！移送北檢不發一語

快訊／今17:30發布陸上警報

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

陳子玄兒「突然失去意識」急送醫！

麥當勞女神被好友「誘拍16支影片」敲詐200萬

萬安演習「魄力妹」晃6秒爆紅　個人IG神到了

即／NONO捲性侵「今赴北市婦幼隊偵訊」！1030移送北檢

張育成1揮棒　美體育作家搖頭：非大聯盟打者

更多

最夯影音

更多
美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢
浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面