快訊／NONO出來了！交保女拜託1件事　他「2警攙扶」快閃上車

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

藝人NONO（陳宣裕）被網紅「小紅老師」指控性騷、性侵，受害者多達30人，並且已經上法院提告，全案進入司法調查。2日上午他赴北市婦幼隊接受偵訊，完成初步偵訊後，於下午1時許移送地檢署，北檢下午歷經1小時左右偵訊，裁定NONO以50萬元金額交保，而一名白衣女子在64分鐘後火速籌得50萬元現金替他辦保。

▲▼ NONO交保踏出地檢署。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

稍早NONO步出北檢時，維持一貫作風，面對媒體時不發一語，由於大批媒體守候，替他交保的女子拜託警察將NONO帶到車前，而警方出動2人扶著NONO，另1人在前面開路，短短50公尺距離，正常步行速度只要30多秒即可走到，但NONO走了約129秒才成功上車，最後搭上黑色休旅車離開北檢。

NONO在事件爆發後，僅透過粉專頁宣布，「本人即刻起停止演藝工作誠心深刻反省」，始終沒有露面向受害者道歉。據了解，目前包括小紅老師在內，已有多名受害女子具名提告，但相關細節內容檢方以涉及偵查為由，不願對外說明或證實。

NONO戴著藍色口罩，穿著白色上衣現身北檢接受複訊時，面對鏡頭及記者提問「是否會向被害人道歉」，均不回應。過程中還有一名男子在一片混亂中，高聲怒罵NONO「人渣！」，而NONO則是始終低頭不語，直至進入北檢。