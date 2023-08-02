南海艦隊主力「武漢艦」進廠大改　亞丁灣護航曾逼退40餘艘海盜船

▲解放軍海軍052B武漢艦（舷號169）。（圖／翻攝上觀新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

解放軍海軍南海艦隊主力艦艇「武漢艦」（052B驅逐艦，舷號169）服役超20年，近日進廠接受現代化改裝。在2008年解放軍首次加入亞丁灣等海域執行護航任務時，武漢艦便是擔任旗艦的角色，同時，武漢艦也曾與護航編隊被40多艘海盜船圍堵，最終成功逼退對方，完成任務。

《上觀新聞》報導，在執行護航任務的124天裡，武漢艦及其編隊先後為41批212艘次船舶護航，保障了被護船舶和人員的安全，同時刷新了海軍史上航行時間、總航程等多個紀錄。

公開資訊顯示，武漢艦2004年12月入列，艦長約155公尺、寬約17公尺，最大排水量6000餘噸，續航能力4000餘浬，屬於052B型驅逐艦。該艦最大航速29節，具備防空、反潛、反艦等綜合作戰能力，主要任務為編隊掩護、區域防空和對艦、對潛攻擊等任務。

曾參與亞丁灣護航任務的老艦員夏燦透露，在一次任務執行中，4艘中國商船和一艘外籍商船編隊駛向亞丁灣中部，海盜的小艇不斷出現在編隊附近，「與武漢艦對峙近3個小時後，海盜的小艇才離開。」

以為緊張時刻已經過去的鑑上官兵們正準備進艙休息，突然一陣急促地響鈴聲將他們又拉回戰鬥位置，夏燦表示，從編隊後方的商船傳來呼救訊息，「有3艘海盜船正高速接近，準備登船。」在各種武器裝備的持續威懾下，海盜不得已放棄了劫持商船的企圖。

夏燦提到，進入深夜，紅外線觀察設備上，綠點一個接一個地亮起，朝著商船高速駛來，護航艦隊用震爆彈、閃光彈和鳴槍的輪番震懾，海盜們才無奈放棄，「短短一天時間，護航編隊被40多艘海盜船圍堵，武漢艦經受住了考驗，展現出英雄艦的風範。」