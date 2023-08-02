　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

南海艦隊主力「武漢艦」進廠大改　亞丁灣護航曾逼退40餘艘海盜船

▲解放軍海軍052B武漢艦（舷號169）。（圖／翻攝上觀新聞）

▲解放軍海軍052B武漢艦（舷號169）。（圖／翻攝上觀新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

解放軍海軍南海艦隊主力艦艇「武漢艦」（052B驅逐艦，舷號169）服役超20年，近日進廠接受現代化改裝。在2008年解放軍首次加入亞丁灣等海域執行護航任務時，武漢艦便是擔任旗艦的角色，同時，武漢艦也曾與護航編隊被40多艘海盜船圍堵，最終成功逼退對方，完成任務。

▲解放軍海軍052B武漢艦（舷號169）。（圖／翻攝上觀新聞）

《上觀新聞》報導，在執行護航任務的124天裡，武漢艦及其編隊先後為41批212艘次船舶護航，保障了被護船舶和人員的安全，同時刷新了海軍史上航行時間、總航程等多個紀錄。

▲武漢艦艦炮。（圖／CFP）

公開資訊顯示，武漢艦2004年12月入列，艦長約155公尺、寬約17公尺，最大排水量6000餘噸，續航能力4000餘浬，屬於052B型驅逐艦。該艦最大航速29節，具備防空、反潛、反艦等綜合作戰能力，主要任務為編隊掩護、區域防空和對艦、對潛攻擊等任務。

曾參與亞丁灣護航任務的老艦員夏燦透露，在一次任務執行中，4艘中國商船和一艘外籍商船編隊駛向亞丁灣中部，海盜的小艇不斷出現在編隊附近，「與武漢艦對峙近3個小時後，海盜的小艇才離開。」

以為緊張時刻已經過去的鑑上官兵們正準備進艙休息，突然一陣急促地響鈴聲將他們又拉回戰鬥位置，夏燦表示，從編隊後方的商船傳來呼救訊息，「有3艘海盜船正高速接近，準備登船。」在各種武器裝備的持續威懾下，海盜不得已放棄了劫持商船的企圖。

▲解放軍海軍052B武漢艦（舷號169）。（圖／翻攝上觀新聞）

夏燦提到，進入深夜，紅外線觀察設備上，綠點一個接一個地亮起，朝著商船高速駛來，護航艦隊用震爆彈、閃光彈和鳴槍的輪番震懾，海盜們才無奈放棄，「短短一天時間，護航編隊被40多艘海盜船圍堵，武漢艦經受住了考驗，展現出英雄艦的風範。」

ET快訊
卡努「暴風圈蓋台」一整天！　可能被「卡住」拉長暴雨時間
快訊／電信業者史上最高！　台灣之星遭罰1600萬
23歲男遭鄰居抓去撞車　「家屬放棄急救」拔管亡！
快訊／台北中正堂旁驚悚墜樓！　男爆頭身亡
快訊／NONO「50萬元交保」！
LIVE／北北基宜警戒！　氣象局最新說明
快訊／17:30發布陸警！　卡努最新路徑出爐
直擊！　AV女優26人集體現身松機
股票淪壁紙！　散戶怒包圍地檢署

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸4大養豬巨頭簽「互不挖人公約」　官方出手整治：違背反壟斷法

河北出版社遭暴雨重創！洪水灌入倉庫「大量書本泡湯」

警察在20公尺外！她回家驚見母親被殺…10分鐘後「自己也遇害亡」

瑞幸咖啡業績大逆轉！單季營收首度超越星巴克中國

南海艦隊主力「武漢艦」進廠大改　亞丁灣護航曾逼退40餘艘海盜船

上海閣樓月租僅4400元　房仲讚巴掌大「迷你窗」：與心靈溝通

陸央行：繼續引導房貸利率和首付比例下調

空拍門頭溝洪災現狀　道路被水一分為二...村莊泥濘不堪

欠薪5.7億！陸富豪老董總部前慘遭圍毆　狼狽脫身怒斥：只會要錢

4公分長針「直插心臟」！5月大女嬰抽搐ICU搶救　爸媽泣不知情

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

發海警！卡努變肥拚中颱上限　「關鍵迴轉」路徑更詭恐發陸警

阿公將假牙和湯麵混合　吃下後點頭大讚：好吃！

陸4大養豬巨頭簽「互不挖人公約」　官方出手整治：違背反壟斷法

河北出版社遭暴雨重創！洪水灌入倉庫「大量書本泡湯」

警察在20公尺外！她回家驚見母親被殺…10分鐘後「自己也遇害亡」

瑞幸咖啡業績大逆轉！單季營收首度超越星巴克中國

南海艦隊主力「武漢艦」進廠大改　亞丁灣護航曾逼退40餘艘海盜船

上海閣樓月租僅4400元　房仲讚巴掌大「迷你窗」：與心靈溝通

陸央行：繼續引導房貸利率和首付比例下調

空拍門頭溝洪災現狀　道路被水一分為二...村莊泥濘不堪

欠薪5.7億！陸富豪老董總部前慘遭圍毆　狼狽脫身怒斥：只會要錢

4公分長針「直插心臟」！5月大女嬰抽搐ICU搶救　爸媽泣不知情

竹市圖書館制服新裝亮相　服務效能再升級

陸4大養豬巨頭簽「互不挖人公約」　官方出手整治：違背反壟斷法

一早搶修電桿…台電外包工人遭活活電死　同事驚悚目擊

趙露思《偷偷藏不住》太紅！姐妹作引發選角暴動…傳「她被刷掉」

肯定侯友宜訪日超成功　朱立倫：反觀綠營陷退選「信賴危機」

又是你！港男觀光來台淪車手　1個月2度穿女裝提款被逮

莊瑞雄婉拒戰屏南　賴清德常會嚴肅「這席話」與會者愣住

日本人拍「台灣滷肉飯」教學片！PTT一票傻了：根本爌肉飯

快訊／北投關渡宮中港碼頭驚見浮屍！　初判至少已落水3天

從連通道墜落　中華電信員工倒臥1樓死亡...疑為疾病所苦　

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

大陸熱門新聞

華科大學復現「LK-99晶體」　證實有抗磁性

陸企欠薪5.7億　董事長遭圍毆！眼鏡被打飛

北京酒店「被沖垮」　泥水灌大廳

26歲甜妹護理師器捐救5人！車禍搶命1個月喚不回

北京暴雨「轉戰東北」將成強降雨中心

小型模組化反應爐供電52萬戶　商用首例

5月大女嬰抽搐送醫　竟是4公分繡花針刺入心臟

180公分「大黃魚抱枕」竄紅　被炒到2800元

看電影變2小時「祖孫追逐秀」　觀眾崩潰了

爸！我被仙人選中了！ 20歲男留言後失聯半月...父懸賞44萬急尋

陸選手跆拳道賽扮殭屍　奪冠被罵自我醜化

涿州膠帶廠毒氣外泄　圖書公司數十員工絕望求援

老爸報戶口「說錯1字」！害妹子從小超自卑

陸山東艦航母穿越台海畫面曝　4架殲15掛彈起飛

更多熱門

相關新聞

北京門頭溝積水最深2公尺 解放軍4架直昇機急援空投物資

北京門頭溝積水最深2公尺 解放軍4架直昇機急援空投物資

北京受連日暴雨影響，門頭溝區部分道路因積水中斷，還有社區因積水過高致百餘人受困。面對嚴重災情，解放軍81集團軍陸航部隊今（1）日清晨出動4架直升機載運救援物資及26名官兵，趕赴沿河城火車站等地空投物資，協助受困災民。

陸「無人機」實施出口管制 滿足「四特性」未經許可不得出口

陸「無人機」實施出口管制 滿足「四特性」未經許可不得出口

鄭宗哲敲2A首轟！單季全壘打首度上雙

鄭宗哲敲2A首轟！單季全壘打首度上雙

鄭宗哲火燙連7場安打　打擊率上升

鄭宗哲火燙連7場安打　打擊率上升

林昱珉飆8K　鄭宗哲火燙連6場安打

林昱珉飆8K　鄭宗哲火燙連6場安打

關鍵字：

武漢艦南海艦隊共軍解放軍海軍亞丁灣護航海盜大陸軍武

讀者迴響

熱門新聞

NONO見警搜家「淡定吐1句話」！關鍵證物曝光　

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

黃嘉千告家暴「夏克立被抓去關」委屈哭了！

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

日媒挖內幕怒了：被福原愛騙慘！爆早預謀「捅刀江宏傑」

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

陳子玄兒「突然失去意識」急送醫！

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

快訊／NONO捲性侵風暴！移送北檢不發一語

萬安演習「魄力妹」晃6秒爆紅　個人IG神到了

麥當勞女神被好友「誘拍16支影片」敲詐200萬

即／NONO捲性侵「今赴北市婦幼隊偵訊」！1030移送北檢

張育成1揮棒　美體育作家搖頭：非大聯盟打者

「BMW-9999」車牌本尊不是BMW！車款曝光

更多

最夯影音

更多
美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢
浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面