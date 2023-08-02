暑假意外多！酒駕車禍、溺水多1倍　醫：戶外活動應注意安全

▲蔡仁維醫師提醒，喜歡暑假溯溪、戲水消暑的民眾，在放鬆身心的同時也要注意本身安危。(圖／慈濟醫學中心提供，下同)

記者王兆麟／花蓮報導

日前一位大學畢業生疑因喝酒慶祝發生車禍，到院時除全身多處骨折外，且硬腦膜下出血嚴重，急救後由神經外科診治，花蓮慈濟醫院神經醫學科學中心神經外科部住院醫師蔡仁維提醒，暑假期間，發生酒駕車禍、溺水事故是平常的二倍以上，他提醒學子、遊客在外活動應注意安全。

蔡仁維醫師說，六月到九月逢畢業季、暑假，是旅遊旺季，交通事故多，有不少騎士發生嚴重車禍，造成顱骨骨折、硬腦膜下出血、瀰漫性軸突損傷等症狀，傷者多曾停止心跳、大腦缺氧一陣子，有九成以上無法倖存，即使救回，腦部功能也恢復不佳。

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▲蔡仁維醫師說，六月到九月是旅遊旺季，常見嚴重車禍。

也有喜歡戲水消暑的民眾，在溯溪活動中高處平台跳水，例如三棧溪的玫瑰谷、中美跳台，以及砂婆礑溪……，即使水池下有深潭，也是危機四伏；蔡仁維醫師指出，以近十米高的中美跳台為例，常有人結伴好友同伴鼓舞，衝動一跳而發生意外。

蔡仁維醫師說，原本懼高的他也曾在朋友鼓舞下，爬上中美跳台一躍而下，照理講跳水到潭底，應該要馬上腳伸直彈出水面，但他那次卻踢到巨石，心想如果不小心也可能會傷到脊椎，這也讓他聯想到暑假期間因跳水就醫的傷患，輕者手腳骨折、重者嚴重顱骨骨折、脊椎骨折脊髓損傷，如果脊椎受傷在高位，就有可能癱瘓或因搶救不及溺水往生。

蔡仁維提醒，即使深潭看起來水面平靜，潭底也很深，但潭底地形是看不見的，因此建議喜歡暑假溯溪、戲水消暑的民眾，在放鬆身心的同時也要注意本身安危。另外，親朋相聚小酌後，為降低酒駕肇事，建議民眾酒後應請未喝酒的家人或友人載送、請代駕、或搭計程車，以免危害到自己與他人的生命。