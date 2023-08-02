被「感冒、颱風、訪日」耽誤能源政策　侯友宜競辦：8月9日公布

▲新北市長侯友宜31日出訪日本，展開為期三天的參訪行程。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜原訂7月底公布能源政策，遲遲不見蹤跡，就連同黨台北市議員秦慧珠都喊話「趕快提出」。侯友宜競選辦公室今（2日）解釋，因侯友宜日前重感冒，加上出訪日本行程，以及杜蘇芮及卡努颱風接連來襲而有所延後；將改訂於8月9日上午，在競選辦公室召開記者會說明，同時競辦國政顧問團及政策組成員也會一同亮相。

侯友宜5月30日公開表示，如何調整能源配比，會很清楚跟國人報告，到底核一、核二、核三甚至包括核四如何配比，會跟專家充分討論，能源政策白皮書在7月提出完整論述。

不過今天已8月2日，其能源政策白皮書仍未見蹤跡，秦慧珠日前也曾焦急呼籲，核能政策白皮書要趕快提出，且其它政策也要完整說明，要做好身為國家領導人的準備，「國民黨不能再輕忽了」。

對此，侯友宜競選辦公室解釋，原先規劃於7月底公布的能源政策，因受到侯友宜日前重感冒，加上出訪日本，以及杜蘇芮及卡努颱風接連來襲之故，而有所延後，改訂於8月9日上午於競選辦公室召開記者會，由侯友宜偕同競辦國政顧問團及政策組成員，一同向外界提出並說明其能源政策。