朱立倫稱侯友宜民調「超柯趕賴」　民眾黨：應是「強心針民調」

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨主席朱立倫1日表示，根據國民黨最新內參民調，國民黨總統參選人侯友宜已追上民眾黨總統參選人柯文哲，且與民進黨總統參選人賴清德差距非常小，但因沒有具體數字，引發外界質疑。民眾黨副秘書長許甫2日也質疑，該份內參民調是不是所謂「強心針民調」，要告訴選民「相信我們還撐得下去」。

許甫2日上午接受主持人黃光芹節目專訪。黃光芹表示，國民黨這次出動「內參民調」，也就是「永遠不公布、只告訴你結論」，由朱立倫出手宣布沒任何數據的民調，稱侯友宜趕上柯文哲、逼近賴清德，但訪間民調皆顯示，侯友宜已跌破18％，倘若723之後回到2字頭，而且逼近賴清德的3字頭，到底侯友宜這半個月做了什麼事，可使民調暴漲10％？

許甫提及，民眾黨內部也會做內參民調，但對外說的時候，皆是清楚把數字講出來，然而朱立倫說的此份民調，聲稱「趕上柯文哲」，聽起來好像是在誤差範圍內，但又說「離賴清德很接近」，「所以這次三腳督當中，是3個人都在誤差範圍內嗎？我從還沒看過這件事。」

許甫指出，侯友宜競選辦公室執行長金溥聰曾說，訪間民調90萬元就有了，所以這個內參民調是不是所謂「強心針民調」，告知選民「你要相信我們還撐得下去」，「我覺得喊話的用意有。」

許甫也說，好奇為什麼國民黨在此時丟出民調，假設訪間已有多份民調顯示侯友宜追上柯文哲3至5％內，然後等下次再有一個重大事件後，再丟出來說超越了，這樣民眾相信程度會比較高一點；現在外界認為，平均還有8至10％差距，柯文哲領先侯友宜最接近也有5％，朱立倫卻突然說趕過去了，「侯友宜是做了什麼事情？」