金溥聰「砸郭戰法」原因曝　黃揚明：讓「侯柯」差不到1個百分點

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者詹宜庭／台北報導

根據《ETtoday民調雲》昨日公布最新四腳督民調顯示，民進黨賴清德支持度33.4%、民眾黨柯文哲21.6%、國民黨侯友宜21.0%、鴻海創辦人郭台銘16.4%；其中，若郭台銘加入戰局，柯文哲的支持度受到的影響最大，但對侯友宜影響不大。對此，媒體人黃揚明2日表示，讓「侯柯」兩人之間的差距拉到不到1個百分點，就是侯競辦執行長金溥聰「砸郭戰法」的原因。

《ETtoday新聞雲》昨日公布最新民調，在「三腳督」的情況下，賴清德支持度35.6%、柯文哲28.8％、侯友宜24.3％。黃揚明在臉書發文分析，《ETtoday新聞雲》昨日公布的民調中，有與目前其它民調不太一樣的結構，就是各政黨支持者交叉分析表格中，民進黨支持者比例為24.4%、國民黨支持者比例為22.8%、民眾黨支持者比例為7.0%。其中，民眾黨支持者比例明顯偏低，但根據《美麗島電子報》上週公布的民調顯示，民眾黨支持者比例為14.6%，高出一倍之多。

但即便如此，黃揚明說，柯文哲在《ETtoday新聞雲》民調中，支持度仍有28.8%，等於有超過四分之三的支持者並非民眾黨支持者，柯文哲遠大於民眾黨的趨勢非常清晰。

黃揚明補充，另一個觀察重點是，四腳督情況下，賴清德支持度33.4%、柯文哲21.6%、侯友宜21.0%、郭台銘16.4%。他認為，若郭台銘加入選戰，對柯文哲明顯造成了重大衝擊，比侯友宜的3.3%多了一倍以上。因此，讓「侯柯」兩人之間的差距拉到不到1個百分點，或許就是侯競辦執行長金溥聰「砸郭戰法」的原因，因為郭台銘的參選對侯友宜快速成為在野共主有妙不可言的效果。

但黃揚明也說，在《ETtoday新聞雲》昨日公布的民調中，還看不出國民黨主席朱立倫所說的內參民調「侯友宜追上柯文哲、與賴清德差距也很小」的現象。