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日本人拍「台灣滷肉飯」教學片！PTT一票傻了：根本爌肉飯

▲▼日本人做滷肉飯掀台人熱議。（圖／翻攝自YouTube／中華一筋）

▲日本人的滷肉飯做法掀台人熱議。（圖／翻攝自YouTube／中華一筋）

網搜小組／鄺郁庭報導

日本人的滷肉飯做法，掀起台人議論！有網友日前在YouTube看到一支料理影片，忍不住分享到PTT，因為當中的滷肉飯是日式口味，「不是南部那種像爌肉的滷肉」、「帶皮五花切大丁，而不是小肉條。」就有人無法接受「那個叫爌肉飯」，不過也有不少網友直呼「這才叫滷肉」，引發兩派論戰。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「為何日本人做的台灣滷肉飯，是切大塊滷肉？」文中貼出影片連結，只見廚師先將紫洋蔥切小條、下油鍋，接著處理超大塊的三層肉，先拿噴槍把豬皮炙燒到微焦，然後泡水開切。切成有厚度的肉條後再切成小塊，不過沒有到肉丁或碎肉的程度。

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然後將香菇切丁備用，就開始炒豬肉，接著加入香菇丁，以及紹興酒、雞湯、醬油、冰糖、老抽、油蔥、胡椒、八角、桂皮等調味料，就蓋鍋蓋燉煮。滷出來的滷肉比肉燥大塊不少，不過比控肉小塊。

原PO就表示，雖然日式滷肉飯不是全部都這樣做，但也看到不少這樣的做法，「不是南部那種像爌肉的滷肉。帶皮五花切大丁，而不是小肉條，我是不懷疑它還是好吃啦！只能說這是日式調整後之滷肉飯。」貼文一出，有網友拒絕接受，「那不是滷肉飯」、「不懂滷肉飯的精髓」、「小塊一點，才能搭配米飯。」

不過，也有人表示，「我認為在日本眼裡，滷肉飯爌肉飯是同樣XD，就好像我們去看日本拉麵，會覺得都一樣」、「他只是切不了這麼小吧？但這個尺寸看起來也不錯吃」、「Pizza都能加臭豆腐了，人家切大塊怎麼了嗎」、「其實我覺得這種的比較好吃」、「台南高雄都吃過滷肉飯是肉燥的，也都吃過滷肉飯是塊狀肉的，只要是滷過的，叫滷肉飯都很合理。」

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