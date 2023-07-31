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三重「3碗白飯+炒羊肉」他成功了！揭細節喊佛　終極挑戰曝光

▲原PO挑戰成功。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO挑戰成功。（圖／翻攝自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

新北三重一間熱炒店有個超狂活動，凡是當場吃完「3碗白飯+1盤快炒羊肉」的客人，就能免單。此活動推出已久，近來隨著網上討論爆紅，繼前幾天一位挑戰者求饒，另一名網友則闖關成功，同時也大方分享細節與感想。

網友在PTT發文提到，「小弟的食量紀錄是25盤迴轉壽司，這次完食是吃到九分飽，讓各位有個基礎比較在，抵達店家後在閱讀門外的規則時，店內姐姐就來親切詢問要不要參加，我避免爭議看完整個規則後說好。」

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他表示，這項活動有兩個前提，其一要在晚上8點半以前，建議用餐時段前去挑戰，第二則是參賽者要坐在店外，所以並不是在冷氣房裡吃，但有兩台工業用電扇能吹。

據店家規則指出，挑戰有分為三大類，第一是「子碗3碗吃完者，任選炒羊肉一盤」；第二種為「父碗3碗吃完者，任你吃」；第三類則是「碗公3碗吃完者，上述任你吃，可來3次，更附上羊蛋蛋一碟」。

原PO坦言，子碗分量比想像中紮實更多，整個碗幾乎沒有縫隙，「店家3子碗的份量，大概是快速餐飲業的紅黑碗鋪平*12或家裡一般薄瓷碗鋪平*5。炒羊肉料理的調理有一定水準，像小弟點的沙茶羊肉加辣韻味就很持久。」

▲▼ 。（圖／翻攝台北吃貨老饕美食討論區）

▲店內活動超狂。（圖／翻攝台北吃貨老饕美食討論區）

他透露，吃的過程一開始很愜意，還能邊吃邊觀察店內外，然而飯量紮實帶來的飽足感，迅速直達大腦，「所以提醒不常吃大份量或平常攝取低澱粉的人，身體會有明顯的不舒服感；不過飯是好吃的，醬汁也不少，所以可以淋成燴飯，吃完跟外場姐姐確認挑戰成功，她會請你到櫃台那邊結帳，挑戰成功就是顯示招待，其他有多點的就照常計價。」

最後，原PO評價這是很佛心的挑戰，「雖然沒有限時間，但如果吃太久也是造成店家困擾；店內還有免費當歸清湯能自取；最後如果真的吃不完就付錢吧！」

對此，鄉民紛紛回應，「找天來去」、「推推」、「這家在白飯之亂前就有這活動了」、「印象中，豪豪好像挑戰過」、「3碗父碗我應該是可以啦」、「條件清楚給推」、「推，佛心活動，大家量力而為」、「這個算是很友善的大胃王挑戰吧！對口袋不深的大胃王不無小補」。

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