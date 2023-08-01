爸爸退休迷上夾娃娃「家堆買戰利品」超崩潰！過來人卻讚：賺翻

▲機台內容物除了娃娃、公仔，還有放零食、泡麵等吃的。（圖／記者陳建宇攝）



記者施怡妏／綜合報導

台灣各地夾娃娃機台林立，不只各式玩偶，許多業者也會放入零食和3C用品，一名網友表示，爸爸退休之後迷上夾娃娃機，家裡、倉庫都堆滿爸爸的戰利品，家裡多了許多用不到的東西，但拿去賣或是送人，爸爸又會不開心，讓他很困擾。貼文一出，網友建議爸爸可以夾零食機台，也認為這嗜好很不錯。

原PO在PTT發文，「我爸退休後拼命去夾娃娃機，請問何解？」爸爸自從退休之後，三不五時就跑去夾娃娃機，花錢事小，但是同樣的東西一直夾，家裡、倉庫都是滿滿的戰利品，「要賣或是拿去送，（爸爸）又在那邊不爽」，看到整間屋子都堆滿東西，他心情超差，「請問可以便宜賣或是哪裡好捐出去呢？」

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貼文一出，網友建議可以當台主，或是夾零食，「都夾什麼啊！ 你也去弄一台娃娃機啊，把東西給其他人夾回去」、「叫你爸去當台主，把夾到的放進去」、「買一台放家裡給他夾」、「叫你爸改夾零食，至少還能吃也比較好轉賣」、「我有認識人專夾零食台，弄成福箱販賣，比超商零食福袋還福，雙贏」、「所以夾零食很好，吃掉就沒了」。

也有網友認為，爸爸愛玩夾娃娃機不是件壞事，「人家的娛樂興趣，有時候斷了，老更快甚至癡呆」、「不是賭博喝酒算很好了吧」、「你爸的嗜好好單純」、「你等他夾膩了就好，認真說這嗜好比去瘋一些投資，然後家裡被騙百萬的還要好」、「老人家有事做比較不會癡呆，癡呆長照你就麻煩了，而且夾娃娃比起嫖賭或被詐騙，根本身心健康好嗎」。