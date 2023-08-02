「小英男孩」陳吉仲高升部長　李彥秀嘆：老天降下農漁民的淚水

▲國民黨副祕書長李彥秀。（圖／國民黨提供）

實習記者陳泰宇／台北報導

昨日成立的農業部由農委會主委陳吉仲接任，此人事異動引起在野陣營強烈反彈，對此，今（2）日國民黨中央黨部召開記者會，譴責蔡政府「黨意大於民意」，讓過去內閣不滿意度高達4成2的陳吉仲接任農業部長，只因為陳吉仲是「小英男孩」。國民黨副祕書長李彥秀狠酸，蔡英文總統與民進黨主席賴清德根本「把人民當塑膠」，過去幾天的大雨根本是「老天掉眼淚也代表農漁民在掉眼淚」。

李彥秀表示，過去陳吉仲提出許多荒唐的政策與發言，並舉例發明「1450網軍」、進口萊克多巴胺豬肉、「班班吃石斑」，外銷銳減毫無作為等等，最近幾年兩岸局勢升溫，石斑魚、蓮霧、香蕉、釋迦等農漁產品沒辦法外銷到中國，民進黨政府口口聲聲喊的農漁民國家隊變成虧損隊。

李彥秀說，過去台灣社會發起反對含有萊克多巴胺的美國豬肉進口台灣公投運動時，自詡是屏東豬農之子的陳吉仲曾高舉「反萊豬大將」旗幟，曾說過「死也要阻止萊豬進口」，但自己上任以後卻推行萊豬進口，只重視政黨利益的農業部長，真的是台灣人民所期望的嗎？

李彥秀指出，過去幾年台灣農漁民的收入銳減，導致農委會需要不斷補貼農發基金，農發基金105年的1187萬到109年的 4億4千390萬，民進黨政府卻只會不斷撒錢補貼農民，沒有解決根本問題，讓台灣農產品產銷失利。

李彥秀直言，現在台灣農漁民面臨到的三大困境，農漁民收入減少、農漁民年齡高齡化以及農漁產品外銷持續降低，這些問題都是陳吉仲擔任農委會主委任內時的事，然而民進黨政府以及陳吉仲卻對此毫無作為，民進黨不挑選會做事的人，只會挑選對黨忠誠的人升官，如果農業部成立，也只是重蹈過去補貼灑錢方式，忽視眼前困境，那要如何對台灣的農漁民們有一個交代呢？