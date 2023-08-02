國民黨723後韓粉未歸隊又傳「備案說」　沈富雄：韓國瑜要講話

▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨日前全代會已正式通過提名新北市長侯友宜參選總統，但黨內仍有雜音，更傳出前高雄市長韓國瑜曾和國民黨主席朱立倫建言，若是到9月侯友宜的民調支持度沒有起色，那為了政黨輪替，國民黨恐必須有「備案」。對此，前立委沈富雄指出，有人放出這個消息是對侯友宜不利，723後韓粉歸隊的程度沒那麼多，前高雄市長韓國瑜應該要喊出「沒他我們會死，聽我的信號，要拚了」。

沈富雄在《少康戰情室》表示，全代會侯友宜表演得非常熱烈，就是希望韓粉能夠歸隊，看韓國瑜那天表情，雖然沒有完全掏心掏肺，但也算可以了，可是顯然韓粉歸隊的程度沒那麼多。

沈富雄指出，在國民黨裡面的反侯可以分為韓粉、非韓粉，非韓粉分成兩派，恨金、不恨金，但還有佔多數不反侯的，就是頭洗下去了，就上戰場；另外一種則覺得，還有四個月要換人趕快換，但要換誰，大部分人都覺得，把要選的人再召集回來重新初選。

沈富雄表示，備案說這種講法如果是空穴來風，韓國瑜就要好人做到底，趕快否認，如果是真的就大條了，結果韓辦說不予置評，這種情況下不予置評是默認，默認的話金溥聰跟侯友宜從日本回來之後，這個仗就不容易打了，你第一要歸隊的是韓粉，還不是郭粉，但韓粉要歸隊，金溥聰用不上力，這一定要韓國瑜帶隊，「沒他我們會死，聽我的信號，要拚了」，這句話韓國瑜要說，國民黨員則要想想看，如果不齊心一力上前線，戰到死，你自己都不保，小雞焦慮可以理解，母雞不行你要幫忙，你不幫忙母雞，你小雞也完蛋了。

針對備案說，朱立倫受訪時先是怒嗆媒體，「這是你說的吧！這是媒體說的吧！」接著表示，韓國瑜對整個國民黨的支持跟關心是毋庸置疑，他一定是全力支持，對於這樣無謂的放話，不應該有這樣的行為。