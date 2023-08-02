　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「小英男孩又+1？」陳吉仲升任農業部長　國民黨酸：老天在哭泣

▲國民黨召開記者會痛批陳吉仲不適任農業部部長。（圖／國民黨提供）

▲國民黨召開記者會痛批陳吉仲不適任農業部部長。左起黃琤婷、李彥秀、楊智伃。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

農業部昨日掛牌營運，由原農委會主委陳吉仲出任首任部長，不過這人事案遭到在野立委強烈批評，國民黨今（2）日召開記者會再砲轟，民進黨政府黨意凌駕民意，農民生活苦哈哈，卻仍重用爭議斑斑可考的陳吉仲擔任農業部長，「又一個小英男孩？民進黨覺得台灣能倒，而陳吉仲不能倒嗎？」

國民黨上午召開「『全民唾棄』不敵『英皇滿意』 陳吉仲高升部長 農漁民只能無奈！」記者會，痛批民進黨政府黨意凌駕民意，農民生活苦哈哈，卻仍重用爭議斑斑可考的陳吉仲擔任農業部長。

發言人楊智伃出席指出，昨天農業部成立時降下大雨，大概代表了農漁民的淚水與痛苦。她列舉陳吉仲爭議連連，2019年農委會被發現用1450萬養四個小編，被質疑是民進黨的網軍，1450也淪為網軍代名詞流傳至今；在萊豬問題上，竟還曾說「萊劑就好像保健食品」，不顧人民健康；台灣農產品無法出口大陸，只會「斑斑吃石斑」；台灣陷入缺蛋危機，竟然說可以採購鴨蛋；蛋荒是因為天氣冷，火鍋需求大才缺蛋等等，可見陳吉仲毫不關心台灣農民與全民的需求。陳吉仲在演講最後甚至還高呼感謝蔡英文總統，他不站在農民身旁，只會吹捧蔡英文。身為農業部長卻不會解決台灣農漁民問題，難怪老天下大雨。

黨副秘書長暨台北市立委參選人李彥秀表示，根據今年3月民調，陳吉仲不滿意度高達四成二，卻儼然成為內閣最有韌性的政務官，還能高升部長，根本是把人民當塑膠，難道陳吉仲大於農民，農民能倒陳吉仲不能倒？賴清德曾口頭喊出「幸福農業」口號，但是過去7年半農民過得好不好？從產銷、農地種電、農產品出口大陸等問題，民進黨沒有一樣可以解決，賴清德卻還在開空頭支票。農民能接受？

李彥秀指出，民進黨提出「農民國家隊」，結果台農發公司卻虧損連連，淪為「國家虧損隊」，錢都到哪裡去了？從石斑魚、蓮霧、香蕉到釋迦，農產品輸出大陸遇到問題時，民進黨無法做好產銷、無法與對岸溝通，最後只能斑斑吃石斑、更淪為石斑魚之亂。更不要提農發基金補助從105年1187萬，到109年決算4億4369萬，補助越來越高，農民卻面臨越來越嚴重的三大困境。

李彥秀提出的困境包括「收入續低」，2021年農戶所得平均為117.4 萬元，雖然成長4.0%，但農業淨收入僅27.76萬元，僅成長1.3%（主要靠非農業所得及政府補助）；「人土流失」，台灣農業就業人口52.3萬人，較上年度減少2.1%，務農人口老化，實際生產中的農地也只有57萬公頃；以及「外銷衰退」，2023年上半年出口產值均衰退快一成！

李彥秀質疑，政治凌駕專業的陳吉仲，到底是農民的農業部長，還是民進黨的農業部長？選舉不能只有口號，賴清德對農業的無知，陳吉仲對農業的無能，是台灣農業最大困境。

宜蘭縣立委參選人黃琤婷則幫三星蔥請命，拜託農業部搶救，「但陳吉仲好像沒聽到」。

ET快訊
快訊／有機會放颱風假？　蔣萬安、張善政回應了
LIVE／搜索NONO！涉性騷多人檢方出手　颱風假有望？估傍
陳子玄兒「失去意識」送醫　心碎簽放棄急救書
LIVE／5縣市颱風假機率高　氣象局最新說明
快訊／多名受害女提告！NONO到案已完成偵訊
幫男友下藥！　害閨蜜遭凌虐12小時
《星光》歌手腦中風！　緊急送醫「險成植物人」
花蓮餐廳「一碗碗剩飯」倒飯鍋　店家急喊：是廚餘！全場噴爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

基北北桃有機會放颱風假！蔣萬安喊優先考量市民　張善政：4市雨量不小

「小英男孩」陳吉仲高升部長　李彥秀嘆：老天降下農漁民的淚水

前鎮漁港產值300億漁工竟要岸邊洗澡　官員：5設施改建不值得嗎？

高雄前瞻拿1265億被批獨利　陳其邁火大：對天龍國眼光不以為然

國民黨723後韓粉未歸隊又傳「備案說」　沈富雄：韓國瑜要講話

立委提名人狂退選　藍諷民進黨成「出包大聯盟」

總統府：蔡英文確診後健康狀況好　沒有後遺症

日媒專訪提「不統、不獨、不武」　侯友宜：降低兩岸衝突是他不變的態度

賴清德過境美國「面試」僑宴不得公開？　俞大㵢曝3原則

現役軍官涉共諜案　總統府轟「可恥」：背叛袍澤和國家

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

發海警！卡努變肥拚中颱上限　「關鍵迴轉」路徑更詭恐發陸警

慈妹加持劉俊豪敲安打　告白「我愛你」閃瞎全場

基北北桃有機會放颱風假！蔣萬安喊優先考量市民　張善政：4市雨量不小

「小英男孩」陳吉仲高升部長　李彥秀嘆：老天降下農漁民的淚水

前鎮漁港產值300億漁工竟要岸邊洗澡　官員：5設施改建不值得嗎？

高雄前瞻拿1265億被批獨利　陳其邁火大：對天龍國眼光不以為然

國民黨723後韓粉未歸隊又傳「備案說」　沈富雄：韓國瑜要講話

立委提名人狂退選　藍諷民進黨成「出包大聯盟」

總統府：蔡英文確診後健康狀況好　沒有後遺症

日媒專訪提「不統、不獨、不武」　侯友宜：降低兩岸衝突是他不變的態度

賴清德過境美國「面試」僑宴不得公開？　俞大㵢曝3原則

現役軍官涉共諜案　總統府轟「可恥」：背叛袍澤和國家

吳克群邀頑童MJ116跳舞「無情被拒」　結局曝光網全笑翻！

NONO神隱45天送北檢！「吹哨人」小紅老師5字回應　網：遲來的公道

陸擬升級網路「青少年模式」　新版「未成年人模式」將三方聯動

園區陸龜便秘！獸醫「放3根姊夫」震動10分鐘　治療畫面曝光

李玟2繼女爆「嘻皮笑臉進靈堂」！照片瘋傳網罵翻　2細節揭真相

紐約「汽車衝撞路人」至少10傷　逆向開上人行道遭民眾制伏

北北基宜可能全納「陸警範圍」　嚴防豪雨彈！明夜卡努離台最近

基北北桃有機會放颱風假！蔣萬安喊優先考量市民　張善政：4市雨量不小

試・開箱／不買Lady Dior也有刺繡藤格紋！超美霧黑氣墊粉盒絕對要收

林盛恩小聯盟初登場！鄧愷威狂飆12K刷本季新高

政治熱門新聞

陸軍航特部中校涉共諜案遭羈押禁見　國防部嚴厲譴責：痛心

柯文哲給年輕人的一封信　「你想躺平還是改變世界」

漢光演習「玻璃當掩體」挨轟　憲兵回應了

陳其邁曝81億改造前鎮漁港決策過程

蘇貞昌嗆「吃魚還不准修漁港」　游淑慧：價比價就知道誰是凱子

颱風卡努逼近！侯友宜在日本穿上「紅背心」

ET民調／郭台銘參戰「柯文哲掉7.2個百分點」　四腳督保送賴清德

賴清德給年輕人的一封信　在意台灣怎麼被世界看待

黃智賢酸：謝典林才是小刀　心狠又精準

ET民調／侯友宜支持度止跌回升　藍軍鐵票歸隊獲72.8％支持

柯文哲轟前瞻計畫完成綠5.3%　行政院駁：誤導大眾令人遺憾

在野喊下架民進黨　賴：那換誰執政？

幕後／密會麻生太郎內容曝光！　談兩岸局勢侯友宜提3態度

坤輿掩埋場2.0！他點土石場3疑點　嗆鍾東錦「你跟當地人有仇嗎？」

更多熱門

相關新聞

侯友宜選情已谷底升溫？　媒體人：2民調信號明確

侯友宜選情已谷底升溫？　媒體人：2民調信號明確

國民黨日前全代會正式提名新北市長侯友宜參選2024總統，媒體人韋安分析近日兩份民調，認為侯友宜選情已谷底逆轉升溫，當中有2信號明確。

侯友宜早餐會見日華懇會長！　日力挺台灣入WHO、國際民航組織

侯友宜早餐會見日華懇會長！　日力挺台灣入WHO、國際民航組織

朱立倫指侯友宜民調「超柯趕賴」　他點貓膩：主席應該拿諾貝爾獎

朱立倫指侯友宜民調「超柯趕賴」　他點貓膩：主席應該拿諾貝爾獎

郭台銘若獨立參選　她分析：猶如把柯文哲的翅膀向下折

郭台銘若獨立參選　她分析：猶如把柯文哲的翅膀向下折

蘇貞昌嗆「吃魚還不准修漁港」　游淑慧：價比價就知道誰是凱子

蘇貞昌嗆「吃魚還不准修漁港」　游淑慧：價比價就知道誰是凱子

關鍵字：

國民黨陳吉仲農業部

讀者迴響

熱門新聞

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

黃嘉千告家暴「夏克立被抓去關」委屈哭了！

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

日媒挖內幕怒了：被福原愛騙慘！爆早預謀「捅刀江宏傑」

萬安演習「魄力妹」晃6秒爆紅　個人IG神到了

麥當勞女神被好友「誘拍16支影片」敲詐200萬

卡努減速不排除下半天陸警　颱風假關鍵曝

即／NONO捲性侵「今赴北市婦幼隊偵訊」！1030移送北檢

Live／卡努轉彎暴風圈逼台　首發海警

「BMW-9999」車牌本尊不是BMW！車款曝光

張育成1揮棒　美體育作家搖頭：非大聯盟打者

卡努颱風假機率增！北北基可能納陸警　4重點一次看

更多

最夯影音

更多
美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢
浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面