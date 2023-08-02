侯友宜選情已谷底升溫？　媒體人：2民調信號明確

▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨日前全代會正式提名新北市長侯友宜參選2024總統，媒體人韋安分析近日兩份民調，認為侯友宜選情已谷底逆轉升溫，當中有2信號明確。

針對2024總統大選，《ETtoday新聞雲》1日公布最新民調結果，在「三腳督」的情況下，民進黨總統參選人賴清德支持度35.6%、民眾黨參選人柯文哲28.8％，而侯友宜則為24.3%；若為四腳督，賴清德獲33.4%支持、柯文哲21.6%、侯友宜21.0%、郭台銘16.4%。

韋安指出，《ETtoday新聞雲》的民調，是全手機簡訊所做民調。根據民調專家的分析，如果以全市話來調查，三腳督，柯、侯的差距可能更小，甚至已經平手了。

而《美麗島電子報》的民調，則是賴清德35.1％、柯文哲24.0％、侯友宜19.9％，柯文哲跟侯友宜相差4個百分點。

韋安說，723過後最近一週內，雖然國民黨內部騷亂動蕩，郭台銘動作不斷，國民黨地方派系也有出走現象。但侯友宜的選情已有明確反轉向上跡象。

韋安認為，723藍全代會，侯友宜被國民黨正式提名、韓侯合體，韓大器表達對侯的支持，凝聚藍營支持者團結意識、金小刀擋箭挨刀力阻藍營分崩離析。這些正向利多因素，都開始對國民黨和侯的選情，起到谷底逆轉升溫作用。