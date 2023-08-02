柯文哲稱「軌道建設完工率僅12%」　鄭文燦反嗆：他任內完工率0%

▲鄭文燦。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲近日批評前瞻軌道建設是地方錢坑，並引述之前行政院、交通部、審計部已經完工資料，指軌道建設完工率只有12%。對此，行政院副院長鄭文燦昨日晚間發文反擊，根據審計部的調查報告，前瞻計畫第一期至第三期特別預算執行情形實現率已達83.07%，國發會所統計的執行率為96.65%，開嗆「若照柯文哲主席的算法，柯文哲市長任內的完工率是0%。」

鄭文燦昨晚在臉書發文批評，柯文哲為了選舉，失去基本的政治理性，如果問完工率，柯文哲在台北市長任內，環狀線北環段只有開工而沒有完工，狠嗆「若照柯文哲主席的算法，柯文哲市長任內的完工率是0%。」

鄭文燦提及，捷運工程審核期長，工期更長，這是基本常識，一般而言，準備期程四年，工期八年是常態，若說柯文哲在台北市長任內，沒有完成任何一條捷運，他會服氣嗎？鄭文燦說，東環線是非常重要的捷運，連結士林、大直、內湖、南港、信義計畫區，總經費超過1000億元。

鄭文燦透露，東環線在2021年提出綜合規劃，2023年行政院就快速核定了，但柯文哲卻未完成承諾，在2022年底動工。「如果說柯市長東環線動工為0%、完工為0%，我相信他也很難接受。」鄭文燦強調，建設無分顏色，前瞻計劃中央補助台北市四條捷運線共計752億，目的是希望捷運路網完善。雙北軌道建設過去已經投入1兆2千億，中央補助超過6千7百億，代表中央對於首都台北市，一直都是放在第一位，而前瞻計畫捷運及台鐵總共經費5000餘億元，比雙北捷運少。

「柯市長不可能不知道軌道建設對於城市的重要性，台北捷運先蓋，他卻反對前瞻計畫對於其他縣市的軌道建設，政府注重每一個都會區，難道是錯的嗎？」鄭文燦指出，根據審計部的調查報告，前瞻計畫第一期至第三期特別預算執行情形實現率已達83.07%，國發會所統計的執行率為96.65%，可是柯文哲全部講錯，國發會才發出澄清。

鄭文燦提及，捷運工程尚未完成，這不應該成為柯文哲反對、抹黑前瞻的理由，政府要照顧每一個直轄市，包括台北市在內，而這不應該被扭曲或抹黑，更直言「希望總統大選口水結束後，建設的美好可以留下來。」