國發會稱前瞻軌道執行率96.95%　柯文哲當「打詐國家隊」揭疑點

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨日前攻擊前瞻軌道建設是地方錢坑，且中央沒有財政紀律，國發會發表聲明駁斥，前瞻軌道目前執行率截至111年底已達到96.95%。對此，民眾黨主席柯文哲1日再度透過臉書表示，今天他要當「打詐國家隊」，揭露前瞻軌道建設的完工率的疑點。

首先，柯文哲強調，「預算執行率不等於完工率」，他引述的是之前行政院、交通部、審計部「已經完工」的資料，國發會卻在說預算執行率，「錢發下去，不代表工程完成。」

柯文哲指出，根據審計部7月27日才公佈的111年度前瞻計畫審核報告，「軌道建設」增加為50個分支項目，但至今只完成其中6項，包含台鐵成功追分段完成雙軌化通車切換、南迴鐵路臺東潮州段電氣化、台鐵第四代票務系統上線、台南市區鐵路地下化 第C213標四維地下道等，所以過去七年，軌道建設完工率只有12%，更仔細地看，台南市區鐵路地下化第C213標四維地下道只是台南市區鐵路地下化工程的部分而已，根本不是南鐵全部完工。

「20%軌道建設沒動工，比完工的還多」，柯文哲提到，審計部還指出，前瞻軌道建設中有10項完全沒有支用預算，也就是還沒有開工。包含新竹大車站、桃捷航空城 捷運線（綠線）G01站延伸至中壢火車站、新竹輕軌紅線、台中捷運藍線、 基隆南港間通勤軌道、新竹大車站計畫規劃案等。

對此，柯文哲批評，沒開工項目比完工的還多，他舉例，新竹大車站是因為多次流標、預算暴增、市議會反對，市府要重新評估效益；桃捷航空城至中壢（綠線）則是行政院已拍板要做，但其實根本還在規劃中，就是「先有經費才有計畫」，才導致無廠商投標、多次流標的亂象。

「特別預算成為政府規避舉債上限的工具，前瞻計畫整體經費將近一兆」，柯文哲表示，未來除了重新檢討我國的財政法規外，他建議，特別預算應可「比照上市櫃公司」，每年及每個季度由立法院成立跨黨派的特別預算審計小組，並委託公正的外部單位如會計師，共同查核特別預算執行狀況，出具查核報告給大眾，「公開透明，全民監督！」