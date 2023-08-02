柯文哲再槓前瞻建設「完工率僅12%」　交長：管控預算執行如期完工

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料圖／記者賴文萱翻攝）

記者李姿慧／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲連日抨擊前瞻建設成效，昨(1日)在臉書再槓前瞻計畫，質疑國發會稱去(111)年底執行率96.95%，但預算執行率不代表完工率，完工率實際僅12%，沒開工項目比完工還多。交通部長王國材今(2日)表示，軌道建設需要長時間，需把預算每年編列管控執行率，若能每年100%達成就能如期完工。

柯文哲昨質疑，審計部7月27日公佈111年度前瞻計畫審核報告，「軌道建設」50個分支項目，至今只完成其中6項，包含台鐵成功追分段完成雙軌化通車切換、南迴鐵路台東潮州段電氣化、台鐵第四代票務系統上線、台南市區鐵路地下化 第C213標四維地下道，過去7年，軌道建設完工率只有12%。其中南鐵地下化第C213標四維地下道只是台南市區鐵路地下化工程的部分，根本不是南鐵全部完工。

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柯文哲也指出，20%軌道建設沒動工，比完工的還多，前瞻軌道建設中有10項完全沒有支用預算，也就是還沒有開工，包含新竹大車站、桃捷航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站、新竹輕軌紅線、台中捷運藍線、基隆南港間通勤軌道、新竹大車站計畫規劃案等。新竹大車站是因為多次流標、預算暴增、市議會反對，市府要重新評估效益；桃捷航空城至中壢則是行政院已拍板要做，但其實根本還在規劃中，就是先有經費才有計畫，導致無廠商投標、多次流標亂象。

針對柯文哲批評前瞻建設執行率與完工率，交通部長王國材今則指出，以列入前瞻計畫之台北捷運南北環，行政院於108年5月31日核定綜合規劃，112年6月執行率20.66%（已執行預算除以編列預算），但該計畫預計於120年6月才完工。軌道建設從規劃、核定、設計、施工需要長時間，需把預算分年編列、分年執行，管控的是每年執行率。若每年執行率能100%達成，就能如期完工。

▲交通部長王國材。（資料圖／記者李姿慧攝）

交通部也說明，前瞻軌道建設計有38項計畫，目前已完成安坑輕軌、淡海輕軌第一期、台鐵成功追分段鐵路雙軌化、高鐵左營站轉乘台鐵至屏東地區服務優化、南迴鐵路電氣化、票務系統整合再造計畫、雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業及嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業等8項計畫。

交通部指出，軌道建設是重大工程，從規劃、設計、施工本就需要相當的時間，已核定及施工中計畫計有16項，包括台北捷運南北環段、新北捷運淡海輕軌、新北捷運三鶯線、台北捷運萬大中和樹林線第二期、桃園捷運綠線、桃園鐵路地下化、機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)、高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁、集集支線基礎設施改善、嘉義市區鐵路高架化計畫、嘉義縣市鐵路高架化延伸、台南市區鐵路地下化、高雄捷運岡山路竹第一階段、高雄捷運岡山路竹第二階段、高雄捷運黃線及花東鐵路雙軌電氣化等多項計畫。

交通部強調，對已核定及施工中計畫，將持續督促所屬機關及各地方政府，加強執行管控，並協助研提相關改善對策，依計畫預定期程積極推動，另針對規劃中計畫，也將持續督促及協助相關地方政府依審查意見積極修正，儘速完成相關審查程序。