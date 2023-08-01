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ET民調／侯友宜支持度止跌回升　藍軍鐵票歸隊獲72.8％支持

▲▼賴清德、侯友宜、柯文哲。（圖／ETtoday資料照）

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（圖／ETtoday資料照）

記者陶本和／台北報導

針對2024總統大選，《ETtoday新聞雲》1日公布最新民調結果，在「三腳督」的情況下，民進黨總統參選人賴清德支持度35.6%、民眾黨參選人柯文哲28.8％，而國民黨參選人侯友宜則為24.3％。其中，值得注意的是，過去政黨傾向支持國民黨的民眾，願意投給侯友宜者皆未達7成，而本次調查顯示，已有72.8％藍營支持者力挺侯友宜，顯示藍軍已逐漸歸隊。

《ETtoday民調雲》於7月28日至30日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，回收有效樣本數1,753份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.34%。

根據調查結果顯示，如果2024總統選戰由賴清德、侯友宜與柯文哲三人競逐，賴清德支持度獲35.6%，柯文哲支持度為28.8%，侯友宜支持度則為24.3%，賴清德與柯文哲支持度差距6.8個百分點，賴清德僅微幅領先。

▼針對2024總統大選，《ETtoday新聞雲》最新民調結果出爐。（圖／ETtoday民調雲， 點圖放大）

▲▼針對2024總統大選，《ETtoday新聞雲》最新民調結果出爐。（圖／ETtoday民調雲）

值得注意的是，過去政黨傾向支持國民黨的民眾，願意投給侯友宜者皆未達7成，而本次調查顯示，已有72.8％國民黨支持者力挺侯友宜，顯示藍軍已逐漸歸隊；而政黨傾向支持民進黨者，則有93.8%支持賴清德；政黨傾向民眾黨者，有92.2%支持柯文哲。

進一步詢問「如果最想投的候選人當選機會較小，是否改投其他候選人？」根據結果顯示，在賴清德支持者中，92.4%表示不會改變，2.3%改投柯文哲，1.8%改投郭台銘，0.4%改投侯友宜；侯友宜支持者中有82.8%不會改變，8.5%改投柯文哲，3.1%改投郭台銘，1.8%改投賴清德；而柯文哲支持者中有74.3%不會改變，10.4%改投侯友宜，8.6%改投郭台銘，4.6%改投賴清德；至於郭台銘支持者中則有65.2%不會改變，18.0%改投柯文哲，10.7%改投侯友宜，3.9%改投賴清德。

在候選人看好度方面，42.6%民眾認為賴清德最有可能當選2024總統；但絕對不會投、最不希望當選的候選人亦以賴清德39.9%的比例最高。

▼針對2024總統大選，《ETtoday新聞雲》最新民調結果出爐。（圖／ETtoday民調雲，點圖放大）

▲▼針對2024總統大選，《ETtoday新聞雲》最新民調結果出爐。（圖／ETtoday民調雲）

至於政黨喜好度方面，民眾對三大政黨的印象皆為討厭大於喜歡，對民進黨的喜好度為23.3%、討厭度為47.9%；對國民黨的喜好度為17.3%、討厭度為43.8%；而對台灣民眾黨的喜好度為14.9%、討厭度為32.9%。

最後，若以民眾的年齡與政黨傾向等基本資料交叉分析來看，賴清德在南部地區（43.8%）、40-49歲（37.7%）、60歲及以上（45.3%）、民進黨（93.8%）、泛綠（79.8%）認同者中獲得相對較高的支持度。

柯文哲方面，則在東部離島地區（41.4%）、20-29歲（48.4%）、30-39歲（44.9%）、台灣民眾黨（92.2%）、泛藍（38.4%）認同者、不支持任何政黨者（43.9%）中獲得相對較高的支持度；而侯友宜則在北部地區（28.8%）、50-59歲（35.1%）、60歲及以上（34.8%）、國民黨（72.8%）、泛藍（38.0%）認同者中獲得相對較高的支持度。

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