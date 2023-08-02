卡努強襲打亂海運！離島交通船今8航次停航

▲卡努颱風來襲，部分離島交通船將有異動。（示意圖／記者蔡玟君攝）
記者李姿慧／台北報導
卡努颱風進逼，氣象局昨(1日)晚已發布海上警報，交通部航港局表示，今(2日)離島交通船將有4航線共8航次停航。
航港局表示，受卡努颱風影響，今有4航線共8航次停航，包括基隆-馬祖1航次全部停航、南竿-東引2航次全部停航。
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另富岡-蘭嶼開航5航次、停航3航次，後壁湖-蘭嶼開航4航次、停航2航次。
航港局呼籲民眾，颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。
▲卡努颱風來襲，部分離島交通船將有異動。（示意圖／記者蔡玟君攝）
記者李姿慧／台北報導
卡努颱風進逼，氣象局昨(1日)晚已發布海上警報，交通部航港局表示，今(2日)離島交通船將有4航線共8航次停航。
航港局表示，受卡努颱風影響，今有4航線共8航次停航，包括基隆-馬祖1航次全部停航、南竿-東引2航次全部停航。
另富岡-蘭嶼開航5航次、停航3航次，後壁湖-蘭嶼開航4航次、停航2航次。
航港局呼籲民眾，颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。
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