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卡努強襲打亂海運！離島交通船今8航次停航

▲▼澎湖跳島交通船，北海遊客中心，澎湖交通船，澎湖離島交通船。（圖／記者蔡玟君攝）

▲卡努颱風來襲，部分離島交通船將有異動。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

卡努颱風進逼，氣象局昨(1日)晚已發布海上警報，交通部航港局表示，今(2日)離島交通船將有4航線共8航次停航。

航港局表示，受卡努颱風影響，今有4航線共8航次停航，包括基隆-馬祖1航次全部停航、南竿-東引2航次全部停航。

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另富岡-蘭嶼開航5航次、停航3航次，後壁湖-蘭嶼開航4航次、停航2航次。

航港局呼籲民眾，颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。

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