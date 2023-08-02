大馬家暴男「放火燒妻」後逃逸！　孩子開門嚇壞：媽媽全身著火

▲有家暴前科的男子竟在爭吵後放火燒妻。（示意圖／pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞檳城一對夫妻在吵架過後，丈夫居然朝妻子潑汽油縱火，被反鎖在房外的兩名孩子撞開門後，只看到母親全身著火，而丈夫竟在這時候趁機逃跑。

根據《中國報》報導，檳城一對結婚15年的夫妻和4名孩子一起住在工作的棕欖園宿舍，結果夫妻倆在7月31日晚間發生爭吵，結果36歲的丈夫一氣之下，居然朝35歲的妻子潑灑汽油，並且放火點燃。

當時兩名年紀在10至13歲的兒子聽到吵架聲，想要進房勸架，卻被鎖在門外，而他們聽到呼救聲後硬是撞開房門後，只看到母親全身著火，父親正試圖滅火。但隨著火勢越來越猛烈，丈夫居然奪門而出逃逸，孩子們只能不停用水潑灑母親，最後在鄰居的協助下報警。

這名妻子被送到醫院後，全身有27％灼傷，現在仍在醫院急救，尚未脫離險境。

警方指出，犯案的丈夫有家暴紀錄，還有4項刑事犯罪前科，包含蓄意傷人、恐嚇和以危險武器傷人，目前正全力追捕中。