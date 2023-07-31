台灣毒販再次遭逮！馬國警方揭露涉毒交易內幕

▲台籍毒販在馬國再次遭逮。（圖／中國報提供，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣一名涉毒品案的毒販在馬來西亞遭逮並服刑4年之久，在今年出獄之後隨即又重操舊業遭逮，警方搜索查獲57萬令吉（約新台幣4百萬元）的各類型毒品，同時繳獲一把克拉克手槍。

根據馬來西亞中文媒體《中國報》報導，嫌犯落網至今，不願配合警方，拒絕供出販毒集團主謀的下落。此外，該販毒集團為了掩人耳目，將部分搖頭丸藏在狗糧罐頭內，但最終還是被警方識破，警方同時還起獲價值不菲的高純度海洛因磚。

《中國報》指出，吉隆坡總警長拿督蘇海利今午在吉隆坡警察總部召開記者會說，警方於本月27日早上9時至傍晚6時許，在隆市蕉賴和加影展開特別取締行動，先在一間組屋逮捕一名31歲的台灣籍男子，並從其身上搜出10粒搖頭丸。

據報導，蘇海利表示，嫌犯曾於2016年使用旅遊簽證進入大馬後，因犯下毒品案而被捕，而嫌犯也甫在今年2月出獄後，又因此案而被捕。警方接著在加影的一間店屋，起獲大量毒品以及一支克拉克手槍和30枚顯示「泰國軍人」的子彈。警方共起獲5.6公斤五仔（K它命5號）、330克冰毒、3.2公斤搖頭丸及700克高純度海洛因磚，這些毒品總市價高達57萬2000令吉。

蘇海利說道，警方調查發現，該店屋是販毒集團的倉庫，嫌犯與一名相信是主謀的在逃本地男子共同販毒，嫌犯落網後不願配合警方的調查，不過警方已初步掌握主謀的身分，目前正全力展開追緝。警方目前援引1952年危險毒品法令39B（販毒）條文展開，並延扣嫌犯7天至8月3日助查。