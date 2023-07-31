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日本人妻「離奇陳屍」泰國飯店！　丈夫睡一旁卻稱：沒發現

記者王佩翊／編譯

日本一對夫妻自曼谷前往清邁，並入住一間四星級飯店，但是妻子卻在31日上午被發現陳屍於旅館房內，且頸部遭人用手機充電線勒緊。當地警方不排除為他殺，目前已經介入調查。

根據《富士新聞網》報導，死者是一名25歲的日本籍女子，她31日上午被發現陳屍於泰國北部清邁一間四星級飯店的客房內，而警方則是在當天上午10時接獲通報。

根據泰媒報導，泰國警方指出，這名女子29日與她的丈夫一起從曼谷前往清邁，並入住該間飯店。她的丈夫聲稱，31日凌晨3時40分左右醒來時，有發現妻子不在身邊，但當時他認為妻子應該只是去上廁所，因此沒有多加留意，便繼續睡覺。直到早上起床後，他走進浴室才發現妻子已經死亡，並在妻子的脖子上發現纏繞的手機充電線。

男子聲稱，妻子平時患有憂鬱症與恐慌症，懷疑妻子是因為憂鬱症發作自殺，不過警方並未採信他的說詞。目前女子的遺體已經被送往當地醫院進行屍檢，以確認真正的死因。

報導稱，死者被發現時，屍體在浴缸內且臉部朝下，而脖子上則纏繞著手機充電線。

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