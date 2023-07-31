日本人妻「離奇陳屍」泰國飯店！　丈夫睡一旁卻稱：沒發現

記者王佩翊／編譯
日本一對夫妻自曼谷前往清邁，並入住一間四星級飯店，但是妻子卻在31日上午被發現陳屍於旅館房內，且頸部遭人用手機充電線勒緊。當地警方不排除為他殺，目前已經介入調查。
根據《富士新聞網》報導，死者是一名25歲的日本籍女子，她31日上午被發現陳屍於泰國北部清邁一間四星級飯店的客房內，而警方則是在當天上午10時接獲通報。
"หญิงญี่ปุ่น" เสียชีวิตในโรงแรมเชียงใหม่ ตร.ยังไม่เชื่อคำให้การสามี #เสียชีวิตในโรงแรม #โรงแรมเชียงใหม่ #เชียงใหม่ #ThaiPBSnews https://t.co/bcq4ih53rA— Thai PBS News (@ThaiPBSNews) July 31, 2023
根據泰媒報導，泰國警方指出，這名女子29日與她的丈夫一起從曼谷前往清邁，並入住該間飯店。她的丈夫聲稱，31日凌晨3時40分左右醒來時，有發現妻子不在身邊，但當時他認為妻子應該只是去上廁所，因此沒有多加留意，便繼續睡覺。直到早上起床後，他走進浴室才發現妻子已經死亡，並在妻子的脖子上發現纏繞的手機充電線。
男子聲稱，妻子平時患有憂鬱症與恐慌症，懷疑妻子是因為憂鬱症發作自殺，不過警方並未採信他的說詞。目前女子的遺體已經被送往當地醫院進行屍檢，以確認真正的死因。
報導稱，死者被發現時，屍體在浴缸內且臉部朝下，而脖子上則纏繞著手機充電線。
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殺されたのはホソエ・アミさん25歳で、チェンマイに移住したくてバンコクから夫と一緒に来ていた。夫は深夜妻がいないのに気付いたが便所だろうとそのまま寝て翌朝浴室で充電ケーブルで絞殺された妻を発見。妻は鬱とパニック障害持ちだったと夫は証言したが警察は信じていないhttps://t.co/9cjGkasZ0e— xavikota (@xavikota) July 31, 2023
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