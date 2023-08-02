台南小開被控騙婚！說「生子就送房」神隱　準媽媽挺孕肚提告

記者黃翊婷／綜合報導

台南26歲蔡姓女子指控，今年初經朋友介紹認識一名營造公司小開（30歲），同居後發生性行為並懷孕，當時男方長輩承諾結婚生子就送一套房子，然而，懷孕期間她婉拒發生性行為，5月下旬男方就留下婚戒搞失蹤，自己也被準婆婆趕出家門，她認為遭到騙婚，憤而決定到警局提告詐欺。

▲蔡女指控營造業小開騙婚。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

蔡女聲稱，和小開是在今年初透過朋友介紹認識，兩人以結婚為前提展開交往，男方長輩也承諾，如果結婚生子，就要送小倆口一套房子，這才開始同居備孕；後來順利懷孕，男方家人還曾帶她去安胎，兩人也拍了婚紗、購買婚戒，就連月子中心也訂好了。

蔡女接著說道，由於懷孕期間身體不適，她拒絕與小開發生性行為，雙方因此發生爭吵，沒想到今年5月間小開突然搞失蹤，只留下一封信和婚戒，信中提到兩人不適合，所以想去遙遠的地方靜一靜，她嘗試撥打手機聯繫，對方卻關機，一度讓她嚇到不知所措，準婆婆也以此為由將她趕出家門，還質疑她腹中的孩子可能不是小開的。

更讓蔡女氣憤的是，男方家人報案之後，才發現小開只是去澎湖神隱一天，很快就被找到了，根本沒失蹤，她多次嘗試溝通都沒有結果，男方也把月子中心退了，如今她已經懷孕5個月，卻遭到騙婚，實在氣不過，於是在上個月挺著身孕前往警局，並對男方提告詐欺。

關於上述指控，目前尚未取得男方回應，詳細情況仍有待進一步確認。