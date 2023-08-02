　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南小開被控騙婚！說「生子就送房」神隱　準媽媽挺孕肚提告

記者黃翊婷／綜合報導

台南26歲蔡姓女子指控，今年初經朋友介紹認識一名營造公司小開（30歲），同居後發生性行為並懷孕，當時男方長輩承諾結婚生子就送一套房子，然而，懷孕期間她婉拒發生性行為，5月下旬男方就留下婚戒搞失蹤，自己也被準婆婆趕出家門，她認為遭到騙婚，憤而決定到警局提告詐欺。

▲▼結婚。（圖／CFP）

▲蔡女指控營造業小開騙婚。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

蔡女聲稱，和小開是在今年初透過朋友介紹認識，兩人以結婚為前提展開交往，男方長輩也承諾，如果結婚生子，就要送小倆口一套房子，這才開始同居備孕；後來順利懷孕，男方家人還曾帶她去安胎，兩人也拍了婚紗、購買婚戒，就連月子中心也訂好了。

蔡女接著說道，由於懷孕期間身體不適，她拒絕與小開發生性行為，雙方因此發生爭吵，沒想到今年5月間小開突然搞失蹤，只留下一封信和婚戒，信中提到兩人不適合，所以想去遙遠的地方靜一靜，她嘗試撥打手機聯繫，對方卻關機，一度讓她嚇到不知所措，準婆婆也以此為由將她趕出家門，還質疑她腹中的孩子可能不是小開的。

更讓蔡女氣憤的是，男方家人報案之後，才發現小開只是去澎湖神隱一天，很快就被找到了，根本沒失蹤，她多次嘗試溝通都沒有結果，男方也把月子中心退了，如今她已經懷孕5個月，卻遭到騙婚，實在氣不過，於是在上個月挺著身孕前往警局，並對男方提告詐欺。

關於上述指控，目前尚未取得男方回應，詳細情況仍有待進一步確認。

ET快訊
江宏傑燒錢開戰福原愛「驚人價碼」曝光！　不惜成本死守日本2周
卡努颱風假機率增！北北基可能納陸警　4重點一次看
台灣怪力男李灝宇交易到老虎　費城換來投手羅倫森
北中南恐下到發紫！卡努5天預測雨量圖曝　4地快防颱
卡努開始偏西！　「北部風雨更強」路徑曝
卡努挑戰強颱！　新北市達「颱風假」標準
7縣市大雨！卡努減速「不排除下半天陸警」　颱風假關鍵曝
快訊／川普遭起訴4項罪名「密謀欺騙美國」　後天將出庭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

部立醫院爆集體收賄！　死亡筆記本揪出老鼠屎

台南小開被控騙婚！說「生子就送房」神隱　準媽媽挺孕肚提告

台南善化25歲男深夜頭部中彈　濺血陳屍車內

快訊／基隆汽機車擦撞！女騎士遭輾「拖行10公尺」　送醫搶救不治

「湯杓超人」打掉歹徒武器紅到韓國！影片破300萬觀看：別惹台灣人

快訊／基隆汽機車擦撞！女騎士遭輾「拖行10公尺」　命危搶救中

快訊／阿嬤找不到乖孫！屏東8歲單親童墜魚塭亡

獨／大貨車詭異打橫！擋路跨排水溝　駕駛一動作惹禍　

高雄員警長太帥！警局推「視訊報案App」大歪樓：絕對現場報案

士林對撞小貨車　賓士男驚嚇「有動物突竄出」車頭全爛畫面曝

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

發海警！卡努變肥拚中颱上限　「關鍵迴轉」路徑更詭恐發陸警

慈妹加持劉俊豪敲安打　告白「我愛你」閃瞎全場

阿公將假牙和湯麵混合　吃下後點頭大讚：好吃！

部立醫院爆集體收賄！　死亡筆記本揪出老鼠屎

台南小開被控騙婚！說「生子就送房」神隱　準媽媽挺孕肚提告

台南善化25歲男深夜頭部中彈　濺血陳屍車內

快訊／基隆汽機車擦撞！女騎士遭輾「拖行10公尺」　送醫搶救不治

「湯杓超人」打掉歹徒武器紅到韓國！影片破300萬觀看：別惹台灣人

快訊／基隆汽機車擦撞！女騎士遭輾「拖行10公尺」　命危搶救中

快訊／阿嬤找不到乖孫！屏東8歲單親童墜魚塭亡

獨／大貨車詭異打橫！擋路跨排水溝　駕駛一動作惹禍　

高雄員警長太帥！警局推「視訊報案App」大歪樓：絕對現場報案

士林對撞小貨車　賓士男驚嚇「有動物突竄出」車頭全爛畫面曝

又一間銀行倒閉！　美國今年以來第5間銀行破產

卡努急轉彎！明雨勢加大　防劇烈天氣時間曝

重磅交易！　40歲賽揚將強投韋蘭德重回太空人

賴清德給年輕人的一封信　在意台灣怎麼被世界看待

侯友宜給年輕人的一封信　不要失望放棄就可以改變台灣

采子消失2年「復出1舉動」被質疑：邱鋒澤同意嗎！ 雙方回應了

直擊柯叔元離婚10年「秘戀白富美」！新歡超正臉蛋曝　親密互動被拍

江宏傑日律師最新回應！　福原愛3000字痛批遭社死「工作被公開」

柯文哲給年輕人的一封信　「你想躺平還是改變世界」

台灣怪力男李灝宇交易到老虎　費城換來投手羅倫森

陸男含LED燈泡拔不出求醫 　卡了2hrs！嘴巴一邊慘脫臼

社會熱門新聞

南橫路基流失　埡口至向陽封閉3個月

即／基隆汽機車擦撞！女騎士遭拖行10公尺不治

即／阿嬤找不到乖孫！屏東8歲童墜魚塭亡

新北男打死妻爆內幕！女廟公、大舅子也動手

即／林口PChome倉庫大火全面燃燒

警局推視訊報案App　卻因員警太帥大歪樓

台東「湯杓超人」打掉歹徒武器！影片紅到韓國

A成龍的錢！楊德昌遺孀逃亡12年　高調亮相引驚呼

醫遭毆逼開巴氏量表　火爆男出庭

人妻喪父「推拿師靈肉安慰」　工程師夫綠炸

鳳梨直播鞠躬2次　保母：他的道歉像大便

雞排妹被爆「床戰50人」怒告　記者慘了

小情侶娃娃機店「激戰42秒」影外流

鳳梨友愛女疑遭虐死？高大成：機率是0

更多熱門

相關新聞

新任觀旅局長林國華宣誓上任

新任觀旅局長林國華宣誓上任

台南市政府觀光旅遊局長由副局長林國華真除為局長，1日市政會議在市長黃偉哲監誓下，完成宣誓就職。

台南婦宣隊擔任登革熱防治小尖兵

台南婦宣隊擔任登革熱防治小尖兵

台南YouBike 台南車站日均347人次借用奪冠

台南YouBike 台南車站日均347人次借用奪冠

機車騎士逆騎　還嗆「瞎子白痴」

機車騎士逆騎　還嗆「瞎子白痴」

陳世欽榮獲2023年十大傑出救護技術員

陳世欽榮獲2023年十大傑出救護技術員

關鍵字：

台南

讀者迴響

熱門新聞

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

Live／卡努轉彎暴風圈逼台　首發海警

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

卡努減速不排除下半天陸警　颱風假關鍵曝

PChome林口倉庫大火1860坪　空拍火海曝光

江宏傑重話逼出面！他曝福原愛心態「吃定前夫」

華科大學復現「LK-99晶體」　證實有抗磁性

南橫路基流失　埡口至向陽封閉3個月

即／基隆汽機車擦撞！女騎士遭拖行10公尺不治

他抓整籃大蝸牛炫耀　網嚇：千萬別生吃

準備賺大錢了！「3星座」8月財運旺爆

拿2公升環保杯買3杯飲料　可折多少？答案曝

即／阿嬤找不到乖孫！屏東8歲童墜魚塭亡

更多

最夯影音

更多
美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢
李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面