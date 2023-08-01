開創台南觀光榮景　新任觀旅局長林國華宣誓上任

▲台南市政府觀光旅遊局長由副局長林國華真除為局長，1日市政會議在市長黃偉哲監誓下，完成宣誓就職。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市政府觀光旅遊局長由副局長林國華真除為局長，1日市政會議在市長黃偉哲監誓下，完成宣誓就職。

，黃偉哲期許新上任林國華局長能以個人專業及實務經驗，在既有基礎下，持續共創台南觀光市場榮景，尤其2024年將迎接台南400，2024台灣燈會也將在台南舉辦，屆時市府會打造國際級活動，呈現台南嶄新樣貌，推動台南城市行銷再升級。



黃偉哲指出，台南市的觀光旅遊不僅獲各界肯定，在歷任局長的努力下，過去在各種評比或滿意度民調，都是名列前茅。今年1到4月，台南市旅宿業的住宿率都是全國第一。接任的林國華局長不論資歷或經驗都深獲肯定，相信接下來可帶領觀旅局團隊繼續更上一層樓。





黃偉哲進一步表示，2024年即將進入「台南400」里程碑，城市的觀光旅遊必須更加提升，不僅是整體環境，服務品質也要更進一步，這是一個非常重的責任，期待林國華局長帶領的團隊有更亮眼的表現。



新任觀光旅遊局局長林國華，自2010年12月25日縣市合併就擔任該局副局長，2023年2月6日擔任代理局長，至今日真除為局長。林國華局長為國立嘉義大學企業管理學系博士、台灣大學建築與城鄉研究所碩士畢業，領有都市計畫技師證書，曾任原台南縣政府觀光旅遊局副局長、觀光建設課課長、台南縣風景區管理所所長等職務，對於觀光旅遊及建設相關工作領域皆有充分的歷練與實務經驗。