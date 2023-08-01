防治登革熱南消不後人　台南婦宣隊擔任登革熱防治小尖兵

▲南消婦女中隊副中隊陳淑貞帶領志工姐妹們，成立「登革熱防治小尖兵」，針對第六大隊所屬的七個分隊均分別檢視廳舍環境，確保登革熱免於滋生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

杜蘇芮颱風過後，深怕登革熱疫情擴散，導致影響消防弟兄們的安危，因此婦女中隊副中隊陳淑貞主動帶領志工姐妹們，成立「登革熱防治小尖兵」，針對第六大隊所屬的七個分隊均分別檢視廳舍環境，確保登革熱免於滋生。

陳淑貞表示，平時均向民眾防火宣導，但消防弟兄平常均為民服務，對於廳舍環境希望也能像居家訪視一樣，對於消防廳舍環境也予以協助「另類的居家訪視」，只是這次宣導的主題是「登革熱防治工作」，消防弟兄們看到志工姐妹們的協助與幫忙都感到無比的感動。

消防廳舍訪視重點在於：「巡、倒、清、刷」，就是孳清、孳清再孳清的清除積水容器（處），且勿隨意丟棄飲料杯等積水容器，徹底揪出隱性孳生源。還有低窪處積水難乾，水錶也要掀起來查看，讓病媒蚊沒有地方生存，並且在周遭附近水溝加裝鐵絲網並添購捕蚊裝置。

消防局局長李明峯表示，雨後一定要巡視並清除消防廳舍內外孳生源，保護自己與家人及其他社區民眾的健康。颱風過後雨後積水是病媒蚊最容易孳生溫床，市長黃偉哲呼籲市民務必配合市府執行防疫措施，蚊子叮咬不分男女老幼，清除住家內外孳生源，需要你我動起來！臺南市政府籲請市民一起擴大防治登革熱，落實「巡、倒、清、刷」四原則。